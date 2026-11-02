„Ziua și fake news-ul. Hai să mai desființăm un fake news”. Diana Buzoianu, despre avionul de 4 milioane de euro și „pretenția” ministrei Intotero că a oprit achiziția

Fosta ministră USR a Mediului, Diana Buzoianu, a răspuns luni seară acuzațiilor că ar fi vrut să cumpere un avion de 4 milioane de euro din fonduri PNRR și că Executivul european ar fi respins proiectul pe motiv că dăunează mediului.

„Lunile astea PSD și canalele TV aservite vor urla constant: USR e vinovat! Tot ce nu vor face miniștrii PSD, va fi vina USR. Tot ce vor termina miniștrii PSD din munca noastră din ultimul an și 4 luni, vor prezenta ca și cum sunt proiecte deblocate de ei”, a scris Diana Buzoianu pe pagina sa de Facebook.

Licitația, dinainte de mandatul lui Buzoianu la Mediu, parte dintr-un jalon PNRR

„Ziua și fake news-ul. Hai să mai desființăm un fake news promovat pe la TV (…). Astăzi aflu că am pregătit eu cumpărarea unui avion de 4 milioane de euro! Cu isteria aferentă că USR voia avioane! Și cu doamna Intotero care anunță triumfător acum câteva minute că a oprit ea achiziția”, scrie Buzoianu.

Ea explică „cum arată realitatea”.

„Există o licitație pentru achiziționarea unui avion lansată înainte de mandatul meu. Caietul de sarcini cu toate cerințele tehnice a fost făcut înainte să ajung eu la minister.

Nu a vrut USR această achiziție, șoc. A fost lansată această achiziție la începutul anului 2025 (când eu nu existam la minister) pentru că era parte dintr-un jalon din PNRR. Pe scurt, se dorea scanarea recurentă a pădurilor ca să poată fi urmărite și sancționate tăierile ilegale. Nasol pentru mafioții din local, știu”, explică Buzoianu.

Cum și de ce a fost scos avionul de la finanțare de Comisie

Ulterior, acest avion a fost scos de la finanțare de Comisia Europeană, împreună cu alte zeci de proiecte despre care Comisia a crezut că nu mai pot fi finalizate, spune Buzoianu.

Ministerul Mediului a reușit să păstreze în finanțarea europeană, însă, sistemele de scanare a pădurilor din România, arată fostul ministru USR al mediului.

„Fără avion achiziționat, însă, aceste sisteme nu pot fi folosite decât dacă se închiriază un avion. Asta aduce un cost mult mai mare pentru minister din orice calcul realizat. Alte avioane care să îndeplinească condițiile tehnice să poată fi scanate pădurile cu acești senzori nu există nici la MAI, nici la Ministerul Apărării”, explică ea.

„Intotero a blocat folosirea echipamentelor de scanare a pădurilor”

Buzoianu spune că, de fapt, prin decizia de opri achiziția, succesoarea sa, Natalia Intotero, ar fi blocat folosirea echipamentelor de scare a pădurilor.

„Sigur că doamna Intotero se laudă că a oprit o achiziție fără să aibă habar de subiect. Nu e asta mirarea.

Dar poate află toată țara că această decizie a doamnei Intotero a blocat folosirea echipamentelor de scanare a pădurilor. Adică vor aduna praful în hangare echipamente de milioane de lei, fără să mai fie niciun hectar de pădure scanat.”

În asemenea condiții, „sigur că mafia lemnului e foarte mulțumită de asta”, concluzionează Buzoianu.

„Am auzit și întrebarea isterică: dar de ce nu se puteau, domnule, să se scaneze pădurile cu drone? Simplu. Pentru că senzorii erau prea grei pentru a fi folosiți cu drone”, încheie fosta ministră.