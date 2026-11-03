Greve în peste 2.000 de unități din Germania, inclusiv la Opel. Cât cere IG Metall și ce oferă patronatul

IG Metall, cel mai puternic sindicat din Germania, își extinde protestele din industria metalurgică și din cea electrică. Organizația cere salarii mai mari și garanții pentru locurile de muncă, iar patronatul a respins mișcările de protest, potrivit news.de.

Greve în toată țara, până la sfârșitul săptămânii

Sindicatul a anunțat luni că a cerut ca mii de muncitori din peste 2.000 de unități răspândite în toată Germania să intre în grevă înainte de finalul săptămânii. În Koblenz, oraș din vestul țării, se va desfășura un marș prin centru.

Protestele vor ajunge și la uzina Opel din Kaiserslautern, precum și la mai multe companii din zona Frankfurtului, printre care Vitesco, Procter & Gamble și Rolls-Royce, arată sursa citată.

La Kassel, angajații vor ieși în stradă la Daimler Truck AG și la Paul Beier GmbH.

Aproape 3,7 milioane de angajați vizați

Mișcările privesc salarizarea și condițiile de muncă ale celor aproximativ 3,7 milioane de angajați ale căror raporturi de muncă din cele două industrii sunt reglementate prin contracte încheiate la nivel regional.

Printre ramurile importante în care se vor resimți acțiunile se numără industria auto, ingineria mecanică, fabricarea de componente electronice și producția de metale.

IG Metall vrea ca salariile să crească cu 5% în următoarele 12 luni și solicită, totodată, garanții privind păstrarea locurilor de muncă.

Oferta patronatului, sub nivelul inflației

Angajatorii au criticat protestele, pe care le-au catalogat drept „amenințări inadecvate”.

Propunerea lor cuprinde o sumă plătită o singură dată anul viitor și o creștere salarială de 1,3%, în iulie 2028. Patronatul și-a motivat oferta, aflată sub rata inflației, prin dificultățile economice și presiunea costurilor resimțită de industria germană, conform aceleiași surse.