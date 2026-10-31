„Generația Z preia inițiativa”. Studenții germani protestează sâmbătă împotriva reducerilor de cheltuieli sociale și a planurilor de recrutare militară

Zeci de mii de studenți au protestat sâmbătă în toată Germania împotriva reducerilor de cheltuieli sociale și a planurilor de reînviere a serviciului militar obligatoriu, au declarat organizatorii.

Demonstrațiile, organizate de o nouă inițiativă pentru tineri numită Gen Z Regelt („Generaţia Z preia iniţiativasau) Gen Z, cer de asemenea, creșterea finanțării educației și măsuri pentru a aborda criza costului vieții.

Manifestații ample au început la Berlin, Hamburg, München, Frankfurt și Köln, Nurnberg, Dresda și Leipzig, iar proteste suplimentare sunt programate în alte 29 de orașe, după ce iniţiativa „Gen Z regelt” („Generaţia Z preia iniţiativa”) a făcut apel la proteste paşnice, relatează agenția de știri dpa.

175.000 de persoane înscrise la demonstrații

Aproape 175.000 de persoane s-au înscris online pentru a participa la demonstrații, potrivit organizatorilor.

Inițiativa, formată din elevi de liceu și studenți, a precizat pe site-ul său că respinge violența și intenționează să organizeze marșuri pașnice.

Grupul a criticat reducerile cheltuielilor sociale, modul în care guvernul a gestionat criza climatică și ceea ce a descris ca un eșec în a răspunde preocupărilor tinerilor cu privire la războaie și conflicte.

De asemenea, s-a opus planurilor de reînviere a serviciului militar obligatoriu și a cerut investiții mai mari în educație.

Mai multe grupuri se distanțează de apelul la protest

În ciuda sprijinului inițial din partea mai multor grupuri de tineri, unele organizații s-au distanțat de apelul la protest de săptămâna trecută.

Cea mai mare organizație studențească din țară, BSK, și Jusos, aripa de tineret a social-democraților de centru-stânga, au invocat lipsa de transparență.

Aceștia au descris inițiativa ca fiind o coaliție informală bazată pe internet, menționând că nu este clar cine se află în spatele apelului și că organizatorii sunt greu de contactat înainte de evenimentele locale.

Partidele de opoziție susțin demonstrațiile

Partidul Verzilor, ecologiști, și Partidul Stânga socialist și-au exprimat sprijinul pentru proteste.

Katharina Droege, copreședinta grupului parlamentar al Verzilor, a declarat că tinerii sunt frustrați pentru că guvernul federal nu le ia în serios preocupările.

Ea l-a îndemnat pe cancelarul Friedrich Merz să invite reprezentanți ai tinerilor la Cancelarie pentru discuții.

„Cancelarul ar trebui să asculte criticile tinerilor și să le ia în serios preocupările”, a declarat Droege presei locale.

Luigi Pantisano, copreședintele Partidului de Stânga, și-a exprimat, de asemenea, sprijinul pentru participarea la demonstrații pașnice.

„Respingem ferm campania de denigrare cu care forțele de dreapta din politică și din mass-media vizează protestele planificate”, a spus el.

Pantisano a declarat că zeci de mii de tineri vor să demonstreze pașnic pentru o educație mai bună și condiții de viață accesibile, opunându-se în același timp războiului și reducerilor de cheltuieli sociale.

„Panimizarea complet disproporționată și prejudecățile arată mai presus de toate un lucru: cei care beneficiază de pe urma nemulțumirilor actuale și a politicii guvernului Merz se tem de vântul potrivnic”, a spus el.

„Pentru noi este clar: suntem solidari cu tinerii.”

Poliția a arestat 4 bărbați în Düsseldorf

Poliția germană a anunțat planuri pentru o prezență masivă în mai multe orașe înainte de demonstrațiile de sâmbătă.

Proprietarii de magazine și operatorii de buticuri au început să-și astupe afacerile cu scânduri, mai multe magazine de lux din centrul Berlinului, Frankfurt și Köln fiind acoperite cu scânduri de lemn.

În Renania de Nord-Westfalia, autoritățile au fost plasate în alertă maximă, deoarece aproximativ 44.000 de persoane s-au înscris pentru demonstrații în tot statul, potrivit organizatorilor.

Poliția din Düsseldorf a arestat vineri patru bărbați, suspectați că plănuiau acte de violență împotriva ofițerilor de poliție și furturi, a relatat agenția germană de știri DPA.

Rămâne neclar dacă suspecții intenționau să se alăture protestelor, le-au susținut revendicările sau au căutat să profite de demonstrații.

Ministrul de Interne al statului Renania de Nord-Westfalia, Herbert Reul, a declarat că protestele sunt legitime, dar a avertizat împotriva violenței extremiste.

„Imaginile din Franța și Italia sunt șocante. Se pare că extremiștii de stânga vor acum să se mobilizeze și aici”, a declarat Reul pentru presa locală.

„Oricine abuzează de protestele din Renania de Nord-Westfalia pentru a organiza ură și haos se va confrunta cu o forță de poliție care ripostează cu fermitate. Nu vom accepta o gloată jefuitoare care ne distruge orașele”, a adăugat el.