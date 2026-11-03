Diana Buzoianu acuză că la Romsilva e „ca-n filmele cu mafioți”. Ce spune despre noua ministră de la Mediu

Fostul ministru al Mediului Diana Buzoianu a lansat o serie de acuzații la adresa conducerii Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva. Într-un mesaj video distribuit pe platformele de socializare, aceasta susține că actualul director general, Jean Vișan, a cerut structurilor din subordine să identifice și să centralizeze reformele adoptate în ultimii doi ani pentru a le putea modifica sau anula în perioada următoare.

„Ca în filmele cu mafioți, la Romsilva se pregătește restaurația. Directorul General a pus frunza și iarba din subordine să-i facă lista cu reformele de aruncat la gunoi”, acuză Buzoianu.

Aceasta atrage atenția și asupra unei fotografii în care apare noua ministră a Mediului, Natalia Intotero, primind un buchet de flori de la directorul Romsilva.

„Buchetele de flori s-au dat, restaurația a venit. Tot ce îi încurcă sunt fix reformele care au pus ordine în uscăciunea statului. Acum le fac inventarul, ca să le anuleze una câte una. Șeful cu buchete de flori la braț, domnul Vișan, director general Romsilva, vrea să știe ce legi au deranjat în ultimii doi ani de zile pe șefii din local de la Romsilva. Nu vă mai chinuiți să le centralizați, vă fac eu lista, o știu pe de rost.”

Istoricul reformelor și originile conflictului

Epopeea luptei pentru reorganizarea Romsilva are o istorie recentă legată de eliminarea unor privilegii majore, cum au fost bonusurile acordate la pensionare. De exemplu, fostul director al Direcției Silvice Arad primise un bonus de 280.000 de lei, pe care a fost obligat de către instanță să-l restituie.

Procesul de reformă și eliminare a facilităților a debutat în mandatul fostului ministru al Mediului Mircea Fechet și a continuat ulterior sub conducerea Diana Buzoianu.

În mesajul transmis public, fostul ministru menționează că măsurile luate anterior au pus ordine într-un sector considerat vulnerabil la riscuri financiare și administrative majore.

„Vă deranjează reorganizarea, după care fiecare director trece din nou prin concurs cu interviu filmat și pus pe internet. Vă deranjează criteriile de performanță puse fiecărui director, adică faptul că un șef care ratează 2/3 din indicatori își pierde scaunul. Vă deranjează că fiecare activitate economică secundară de la Romsilva are acum contabilitatea ei și trebuie să aducă măcar cât consumă, altfel se închide. Vă deranjează că mașinile Romsilva sunt obligate să aibă GPS, iar pădurarii bodycam”, a declarat Diana Buzoianu.