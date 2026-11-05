O nouă ieșire pe autostrada A1 care evită bulevardul cu trafic de coșmar. Ce propune Primăria Sectorului 6

Primăria Sectorului 6 anunță un nou proiect de infrastructură pentru fluidizarea traficului din vestul Capitalei. Primarul Paul Moldovan a prezentat planul pentru o nouă ieșire spre Autostrada A1 prin strada Preciziei, o variantă care va elimina necesitatea ca șoferii să întoarcă pe aglomeratul bulevard Iuliu Maniu.

Stefan Lupu - Reporter special
O nouă ieșire pe autostrada A1 care evită bulevardul cu trafic de coșmar. Ce propune Primăria Sectorului 6

SF al noului drum propus, care va lega strada Preciziei de Autostrada A1 / Sursa FOTO: facebook/Paul Moldovan

Primăria Sectorului 6 anunță un nou proiect de infrastructură pentru fluidizarea traficului din vestul Capitalei. Primarul Paul Moldovan a prezentat planul pentru o nouă ieșire spre Autostrada A1 prin strada Preciziei, o variantă care va elimina necesitatea ca șoferii să întoarcă pe aglomeratul bulevard Iuliu Maniu.

Primăria Sectorului 6 pregătește o soluție pentru decongestionarea traficului din vestul Capitalei. Șoferii vor beneficia de o nouă rută de acces spre Autostrada A1 prin strada Preciziei. În prezent, conducătorii auto sunt obligați să întoarcă pe bulevardul Iuliu Maniu pentru a ieși din oraș. Această manevră blochează constant o zonă deja sufocată de mașini.

Primarul Sectorului 6, Paul Moldovan, a detaliat soluția propusă de autoritatea locală pentru a rezolva acest blocaj zilnic, într-o postare pe facebook.

„Care este problema acum? Șoferii care vin de pe strada Preciziei și vor să ajungă pe Autostrada A1 sunt nevoiți să întoarcă pe bulevardul Iuliu Maniu. Această manevră îngreunează traficul într-o zonă deja foarte aglomerată. Ce propunem? Construirea unui drum nou, pe lângă pasajul peste Centura Bucureștiului (DNCB), care să permită ieșirea directă spre A1, fără întoarcerea pe Iuliu Maniu”, a explicat edilul.

Colaborare cu Primăria Chiajna și rute alternative

Proiectul include și un parteneriat administrativ interinstituțional. Primăria Sectorului 6 va colabora cu Primăria comunei Chiajna pentru a realiza o nouă legătură rutieră. Traseul va uni strada Preciziei cu drumul din apropierea căii ferate de centură, pe o rută paralelă cu DNCB.

Această investiție va distribui mult mai eficient traficul în vestul Bucureștiului, și va oferi alternative reale la arterele principale.

„Ce câștigăm prin acest proiect? O ieșire mai simplă spre Autostrada A1. Mai puține manevre care încurcă traficul pe Iuliu Maniu. O rută alternativă pentru o parte dintre șoferii care circulă pe străzile Osiei și Roții”, a detaliat Paul Moldovan beneficiile noului traseu.

Piste pentru biciclete și aprobarea studiului de fezabilitate

Consiliul Local al Sectorului 6 va supune aprobării studiul de fezabilitate în ședința următoare. Pe lângă infrastructura destinată mașinilor, administrația locală le îmbină cu planurile pentru mobilitatea alternativă. Primarul a subliniat că autoritatea locală gândește integrat această dezvoltare urbană.

„Merge mai departe și proiectul nostru pentru construirea unei piste de biciclete pe Preciziei care să facă joncțiunea cu pistele din parcul Liniei și cu cele din Iuliu Maniu. Obiectivul nostru este simplu: mai multe variante de circulație, mai multe moduri de trafic, mai puține blocaje și un acces mai ușor către A1”, a concluzionat Paul Moldovan.

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