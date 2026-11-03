Lucrările de consolidare realizate pe Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, în zona localității Boița, înregistrează probleme tehnice și de siguranță pe șantierul gestionat de asocierea de firme Mapa-Cengiz. O structură temporară de torcret s-a prăbușit în urma unei alunecări de teren, ridicând semne de întrebare cu privire la calitatea execuției și la nivelul de mobilizare al constructorului pe cel mai complex tronson rutier aflat în derulare în România.

Probleme pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești

Versantul situat vizavi de Restaurantul Boița de pe Valea Oltului a înregistrat o alunecare de teren care a afectat o lucrare de sprijinire temporară realizată de asocierea de firme turcești Mapa-Cengiz, responsabilul pentru execuția Secțiunii 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești. Informațiile și imaginile de la fața locului au fost furnizate de Asociația Pro Infrastructură, pe pagina de Facebook.

Reprezentanții constructorului au oferit explicații oficiale pentru publicația locală Turnul Sfatului, confirmând că stratul de torcret afectat reprezintă doar o sprijinire temporară a terenului. Aceștia au precizat că lucrarea respectivă nu conținea ancore forate, menționând că elementul dărâmat „nu e parte din proiect și nu este afectată construcția autostrăzii”.

Reacția Asociației Pro Infrastructură și argumentele tehnice

Declarația oferită de constructor a fost calificată drept una nefericită de către reprezentanții Asociației Pro Infrastructură. Aceștia au subliniat că orice lucrare provizorie realizată pentru a facilita accesul și construcția viaductului de pe traseu este implicit parte integrantă din procesul general de execuție al proiectului. De asemenea, siguranța generală a șantierului și a zonelor învecinate constituie o cerință obligatorie în cadrul oricărui contract de infrastructură.

Organizația a evidențiat faptul că structura temporară realizată de Mapa-Cengiz ar fi trebuit să prezinte o rezistență sporită în timp, având în vedere că degradarea și cedarea terenului s-au produs în urma unei prime ploi mai abundente, înainte de venirea sezonului rece.

Riscuri de siguranță pentru muncitori și public

Alunecarea de teren generată pe versantul de la Boița reprezintă un pericol direct în primul rând pentru personalul care lucrează pe șantier. Materialul pământos instabil s-a deplasat până în zona infrastructurii în lucru, acoperind parțial una dintre culeele viaductului aflat în construcție.

Analiza vizuală a zonei indică faptul că alunecarea de teren nu este stabilizată în prezent, existând un risc permanent de reactivare a deplasării masei de pământ și rocă. Șantierul este amplasat într-o zonă publică tranzitată, ceea ce extinde riscul de accidentare și asupra persoanelor aflate în trecere sau a traficului din proximitate.

Un istoric cu probleme pe Secțiunea 2 a A1

Problemele de calitate semnalate pe tronsonul Boița – Cornetu nu reprezintă un incident izolat pe acest lot de autostradă. În cursul lunii octombrie 2025, Asociația Pro Infrastructură a prezentat imagini și date tehnice referitoare la placa de suprabetonare a viaductului de la Boița, amplasat chiar în capătul lotului de autostradă. La momentul respectiv, placa turnată prezenta numeroase fisuri în structura betonului.

Pe lângă deficiențele de execuție tehnico-constructivă, monitorizarea independentă indică o mobilizare generală nesatisfăcătoare din partea asocierii Mapa-Cengiz pe întregul tronson. Secțiunea 2 a Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești este considerată cel mai dificil sector de autostradă aflat în execuție în România, din cauza reliefului accidentat și a condițiilor geotehnice complexe.

Solicitări privind remedierea situației

Asociația Pro Infrastructură a lansat un apel public ferm către asocierea antreprenorială Mapa-Cengiz pentru respectarea standardelor de calitate și a termenelor contractuale. Reprezentanții societății civile au arătat că există companii din Turcia care derulează contracte de infrastructură în România și care își îndeplinesc obligațiile la un nivel calitativ corespunzător.

Continuarea lucrărilor prin utilizarea unor betoane cu fisuri de structură, a unor soluții de torcretare instabile și într-un ritm de mobilizare scăzut periclitează finalizarea în condiții optime și de siguranță a celei mai importante legături rutiere de peste Carpați.