VIDEO Trenurile nu mai circulă între Eforie Nord și Eforie Sud. Călătorii, transbordați între Constanța și Mangalia după surparea terasamentului

Până la redeschiderea liniei, închise marți dimineață la kilometrul 241+590, călătorii sunt transbordați între Constanța și Mangalia.

Liliana Vornicu
VIDEO Trenurile nu mai circulă între Eforie Nord și Eforie Sud. Călătorii, transbordați între Constanța și Mangalia după surparea terasamentului

Sursa foto: clubferoviar.ro

Până la redeschiderea liniei, închise marți dimineață la kilometrul 241+590, călătorii sunt transbordați între Constanța și Mangalia.

Trenurile nu mai circulă de marți dimineață între Eforie Nord și Eforie Sud, unde terasamentul căii ferate a cedat pe o porțiune de linie din județul Constanța. Compania Națională de Căi Ferate CFR SA a suspendat temporar traficul. Mai multe localități din județ s-au confruntat cu efectele ploilor abundente.

Linia, închisă de la ora 07:00

Potrivit CFR SA, decizia de închidere a intrat în vigoare la ora 07:00 și vizează porțiunea dintre stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, aflată în administrarea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța.

Terasamentul a cedat la kilometrul feroviar 241+590, a precizat compania.

La fața locului au fost trimiși specialiști ai CFR, care urmează să evalueze avaria și să decidă ce soluții tehnice se impun. „Măsura a fost dispusă din motive de siguranță , pentru a permite evaluarea situației și stabilirea lucrărilor necesare remedierii”, a explicat compania.

Un tren Regio, retras în stația de plecare

În momentul opririi traficului, pe porțiunea afectată se afla trenul Regio 8381, operat de CFR Călători. Garnitura urma să fie readusă în Eforie Nord, a anunțat CFR SA.

Transbordare între Constanța și Mangalia

Până când trenurile vor putea circula din nou, călătorii vor fi transbordați între stațiile Constanța și Mangalia, măsură prin care CFR SA urmărește să reducă neplăcerile pentru pasageri.

Redeschiderea, după verificările de siguranță

Compania a transmis că „personalul de specialitate al SRCF Constanța monitorizează situația și evaluează starea infrastructurii, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea terasamentului afectat. Reluarea circulației feroviare va avea loc după finalizarea intervențiilor și verificarea condițiilor de siguranță. Vom reveni cu informații privind evoluția intervenției și redeschiderea circulației feroviare”, se mai arată în comunicatul CFR SA.

Cod Roșu de ploi în sudul litoralului

Ploile abundente din ultimele 24 de ore au creat probleme în mai multe localități din județul Constanța, unde pompierii au avut de degajat copaci doborâți de vânt și de scos apa din gospodăriile inundate.

Locuitorii din 23 August, Mangalia și Limanu au primit marți, la ora 05:10, un mesaj RO-ALERT de Cod Roșu de precipitații, emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”.
Copaci căzuți și curți inundate

Echipajele de intervenție au degajat opt copaci căzuți, în localități precum Constanța, Amzacea, Mircea Vodă, Cobadin și Costinești. Pompierii au scos apa dintr-o curte din Ciocârlia de Sus, dintr-o curte și un garaj din Mangalia și dintr-o gospodărie din Tuzla, unde se acumulase apă.

Alte incidente au rămas în grija autorităților locale: un copac prăbușit în Mangalia, precum și un stâlp și un copac căzuți în municipiul Constanța. Regia Autonomă Județeană de Apă (RAJA) a trimis, la rândul ei, echipe în trei curți inundate.

Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică se va menține și în perioada următoare. Pentru județul Constanța sunt în vigoare avertizări de ploi de Cod Portocaliu și Cod Galben, până miercuri.

Citește și: Bucureștiul, lovit de vremea rea. Copaci căzuți peste autoturisme și avertizare de cod galben

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro