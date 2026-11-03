Linia, închisă de la ora 07:00

Potrivit CFR SA, decizia de închidere a intrat în vigoare la ora 07:00 și vizează porțiunea dintre stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, aflată în administrarea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța.

Terasamentul a cedat la kilometrul feroviar 241+590, a precizat compania.

La fața locului au fost trimiși specialiști ai CFR, care urmează să evalueze avaria și să decidă ce soluții tehnice se impun. „Măsura a fost dispusă din motive de siguranță , pentru a permite evaluarea situației și stabilirea lucrărilor necesare remedierii”, a explicat compania.

Un tren Regio, retras în stația de plecare

În momentul opririi traficului, pe porțiunea afectată se afla trenul Regio 8381, operat de CFR Călători. Garnitura urma să fie readusă în Eforie Nord, a anunțat CFR SA.

Transbordare între Constanța și Mangalia

Până când trenurile vor putea circula din nou, călătorii vor fi transbordați între stațiile Constanța și Mangalia, măsură prin care CFR SA urmărește să reducă neplăcerile pentru pasageri.

Redeschiderea, după verificările de siguranță

Compania a transmis că „personalul de specialitate al SRCF Constanța monitorizează situația și evaluează starea infrastructurii, în vederea stabilirii măsurilor necesare pentru remedierea terasamentului afectat. Reluarea circulației feroviare va avea loc după finalizarea intervențiilor și verificarea condițiilor de siguranță. Vom reveni cu informații privind evoluția intervenției și redeschiderea circulației feroviare”, se mai arată în comunicatul CFR SA.

Cod Roșu de ploi în sudul litoralului

Ploile abundente din ultimele 24 de ore au creat probleme în mai multe localități din județul Constanța, unde pompierii au avut de degajat copaci doborâți de vânt și de scos apa din gospodăriile inundate.

Locuitorii din 23 August, Mangalia și Limanu au primit marți, la ora 05:10, un mesaj RO-ALERT de Cod Roșu de precipitații, emis de Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea”.

Copaci căzuți și curți inundate

Echipajele de intervenție au degajat opt copaci căzuți, în localități precum Constanța, Amzacea, Mircea Vodă, Cobadin și Costinești. Pompierii au scos apa dintr-o curte din Ciocârlia de Sus, dintr-o curte și un garaj din Mangalia și dintr-o gospodărie din Tuzla, unde se acumulase apă.

Alte incidente au rămas în grija autorităților locale: un copac prăbușit în Mangalia, precum și un stâlp și un copac căzuți în municipiul Constanța. Regia Autonomă Județeană de Apă (RAJA) a trimis, la rândul ei, echipe în trei curți inundate.

Potrivit meteorologilor, instabilitatea atmosferică se va menține și în perioada următoare. Pentru județul Constanța sunt în vigoare avertizări de ploi de Cod Portocaliu și Cod Galben, până miercuri.