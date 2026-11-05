Ionuț Stroe, fotografiat la manichiură în timpul dimineții de lucru. Cum explică deputatul PNL vizita la salon

Deputatul PNL Ionuț Stroe a fost fotografiat miercuri, 4 noiembrie, într-un salon de cosmetică, în apropierea orei la care începea programul de la Parlament. Liberalul susține că programarea a fost făcută la prima oră a dimineții și că nu a lipsit de la activitatea parlamentară. Acesta a explicat că a ajuns la salon la ora 09:00, iar 30 de minute mai târziu se afla deja la Parlament.

Ionuț Stroe, despre vizita la salon: „Mă duc doar la oamenii în care am încredere”

Întrebat dacă a fost mulțumit de manichiură, deputatul liberal a răspuns că frecventează același salon și că preferă să apeleze la persoane în care are încredere.

„Bine, mulțumesc, ca de fiecare dată. Sunt consecvent când e vorba de servicii. Mă duc doar la oamenii în care am încredere”, a declarat Ionuț Stroe, în cadrul emisiunii „Decisiv”.

Deputatul a explicat că vizita la salon nu i-a afectat programul de lucru. Potrivit acestuia, întreaga procedură a durat cel mult o jumătate de oră.

„M-am dus la ora 9:00 dimineața, la ora 9:30 am fost în Parlament”, a precizat liberalul.

Întrebat dacă manichiura a putut fi realizată într-un timp atât de scurt, Stroe a susținut că procedura este mai simplă în cazul bărbaților.

„Da. Este o foarte mare diferență între manichiura unei femei și manichiura la bărbați”, a explicat deputatul.

Deputatul PNL susține că prezența sa la Parlament poate fi verificată

Ionuț Stroe a respins ideea că ar fi lipsit de la activitatea parlamentară pentru a merge la salon. Liberalul a invocat sistemul electronic de vot, despre care spune că poate confirma prezența sa în Parlament.

„Există un sistem electronic de vot. Puteți să verificați la Parlament, dacă nu mă credeți”, a declarat Ionuț Stroe.

Totodată, deputatul a susținut că fiecare persoană are dreptul să decidă unde și cum își îngrijește aspectul fizic, atât timp cât acest lucru nu interferează cu obligațiile profesionale.

„Orice om este liber să-și asigure igiena personală unde vrea. Am fost prezent acolo, la Parlament”, a afirmat liberalul.

Stroe a insistat că nu a întârziat la activitățile parlamentare și i-a îndemnat pe cei care îi contestă explicațiile să verifice imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

„Plecați de la o idee falsă. Am fost la Parlament, puteți vedea ora la care am ajuns. Vă rog să verificați camerele”, a mai spus deputatul PNL.