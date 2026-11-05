Ionuț Stroe, fotografiat la manichiură în timpul dimineții de lucru. Cum explică deputatul PNL vizita la salon

Deputatul PNL îi invită pe cei care se îndoiesc de prezența sa la Parlament să verifice sistemul electronic de vot și camerele de supraveghere.

Bianca Dumbraveanu - Redactor coordonator
Ionuț Stroe, fotografiat la manichiură în timpul dimineții de lucru. Cum explică deputatul PNL vizita la salon

Deputatul PNL îi invită pe cei care se îndoiesc de prezența sa la Parlament să verifice sistemul electronic de vot și camerele de supraveghere.

Deputatul PNL Ionuț Stroe a fost fotografiat miercuri, 4 noiembrie, într-un salon de cosmetică, în apropierea orei la care începea programul de la Parlament. Liberalul susține că programarea a fost făcută la prima oră a dimineții și că nu a lipsit de la activitatea parlamentară. Acesta a explicat că a ajuns la salon la ora 09:00, iar 30 de minute mai târziu se afla deja la Parlament. 

Ionuț Stroe, despre vizita la salon: „Mă duc doar la oamenii în care am încredere”

Întrebat dacă a fost mulțumit de manichiură, deputatul liberal a răspuns că frecventează același salon și că preferă să apeleze la persoane în care are încredere.

„Bine, mulțumesc, ca de fiecare dată. Sunt consecvent când e vorba de servicii. Mă duc doar la oamenii în care am încredere”, a declarat Ionuț Stroe, în cadrul emisiunii „Decisiv”.

Deputatul a explicat că vizita la salon nu i-a afectat programul de lucru. Potrivit acestuia, întreaga procedură a durat cel mult o jumătate de oră.

„M-am dus la ora 9:00 dimineața, la ora 9:30 am fost în Parlament”, a precizat liberalul.

Întrebat dacă manichiura a putut fi realizată într-un timp atât de scurt, Stroe a susținut că procedura este mai simplă în cazul bărbaților.

„Da. Este o foarte mare diferență între manichiura unei femei și manichiura la bărbați”, a explicat deputatul.

Deputatul PNL susține că prezența sa la Parlament poate fi verificată

Ionuț Stroe a respins ideea că ar fi lipsit de la activitatea parlamentară pentru a merge la salon. Liberalul a invocat sistemul electronic de vot, despre care spune că poate confirma prezența sa în Parlament.

„Există un sistem electronic de vot. Puteți să verificați la Parlament, dacă nu mă credeți”, a declarat Ionuț Stroe.

Totodată, deputatul a susținut că fiecare persoană are dreptul să decidă unde și cum își îngrijește aspectul fizic, atât timp cât acest lucru nu interferează cu obligațiile profesionale.

„Orice om este liber să-și asigure igiena personală unde vrea. Am fost prezent acolo, la Parlament”, a afirmat liberalul.

Stroe a insistat că nu a întârziat la activitățile parlamentare și i-a îndemnat pe cei care îi contestă explicațiile să verifice imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

„Plecați de la o idee falsă. Am fost la Parlament, puteți vedea ora la care am ajuns. Vă rog să verificați camerele”, a mai spus deputatul PNL.

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