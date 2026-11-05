Tudor Chirilă, după înfrângerea republicanilor și a lui Trump: Clovnul portocaliu a primit un șut în fund de la America

Rezultatul alegerilor din Statele Unite a generat reacții și în spațiul public românesc. Tudor Chirilă a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook. El a comentat victoria democraților în Congres și a lansat atacuri la adresa președintelui Donald Trump.

Chirilă consideră că sancțiunea electorală primită de Partidul Republican reprezintă o reacție clară a cetățenilor americani la politicile actualei administrații de la Washington.

„Clovnul portocaliu a primit un șut în fund de la America și mai ales de la votanții lui republicani. Democrații i-au spulberat și au câștigat Congresul la scor de neprezentare”, a scris artistul.

Acuzații de nepotism și politici extremiste

În postarea sa, Tudor Chirilă a enumerat motivele care au dus la pierderea controlului asupra Congresului de către conservatori. El a acuzat transformarea președinției într-o afacere de familie. Totodată, a criticat nerespectarea promisiunilor economice și abordarea agresivă în politica externă și de imigrație.

„Asta se întâmplă când faci din președinția Americii locul de joacă al afacerilor tale de familie și al câtorva oligarhi nesătui. Asta se întâmplă (…) când transformi politica anti-migrație în terorism stradal cuputeri nelimitate, când în loc de pace și diplomație te apuci de război, (…) când te împrietenești cu criminali ca Putin și Netanyahu”, a subliniat Chirilă.

De asemenea, el a menționat o premieră istorică pe scena politică din SUA. Artistul a scos în evidență ironia situației din statul Michigan, acolo unde un candidat democrat a devenit primul senator musulman din istoria țării.

Eșecul financiar și viitorul politic

Artistul a remarcat pierderea unor bastioane republicane tradiționale, precum statele Texas, Ohio și Kansas. El a evidențiat ineficiența sumelor masive investite în campania electorală. Chirilă a menționat cele 455 de milioane de dolari direcționate de miliardarul Elon Musk către diverși candidați republicani.

În privința viitorului, actorul anticipează o radicalizare a discursului prezidențial, în ciuda acestui eșec electoral de proporții.

„Asta nu înseamnă că bufonul care e și nebun va abandona misiunea lui de Joker în Gotham City. Din contră, reflexele lui autoritare se vor accentua. S-ar putea să vedem mai multă nebunie, mai mult absurd, mai multă răutate”, a avertizat el.

Deși a salutat victoria democraților, Tudor Chirilă a precizat că aceștia nu au primit un cec în alb din partea alegătorilor. El consideră că opoziția democrată poartă o parte din responsabilitate pentru situația actuală a Americii. În final, artistul și-a exprimat speranța că politicienii de la Washington vor învăța din lecțiile ultimilor doi ani.