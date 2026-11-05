„Wolverine unu, Buckeye zero”. Cum l-a taxat primul senator american musulman pe vicepreședintele J.D. Vance

Abdul El-Sayed a obținut o victorie istorică în statul Michigan. El a devenit astfel primul politician musulman ales în Senatul Statelor Unite. La scurt timp după confirmarea rezultatelor, noul senator democrat a lansat o serie de ironii la adresa liderilor republicani. Țintele sale au fost președintele Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance.

Democratul a parafrazat situația politică actuală printr-o aluzie la rivalitatea sportivă dintre statele lor de origine (Michigan și Ohio). El-Sayed a subliniat ironia faptului că vicepreședintele SUA, conform atribuțiilor sale constituționale, va trebui să oficieze ceremonia sa de depunere a jurământului. Totodată, noul senator a rezolvat problema modului în care șeful de la Casa Albă se raportează la numele său cu rezonanțe arabe.

Ironii directe către Casa Albă

Mesajul noului senator democrat a combinat referințele culturale cu un atac politic ascuțit, formulat într-o notă ironică.

„JD. Habibi. Există această ironie delicioasă în faptul că ești obligat constituțional să mă învestești în funcție în ianuarie. Deci, știi, asta înseamnă Wolverine unu, Buckeye zero. Donald, uite, știu că te-ai chinuit cu numele meu, așa că, după ce JD mă va învesti în ianuarie, poți pur și simplu să mă numești Senator”, a declarat Abdul El-Sayed.

Cine este Abdul El-Sayed și miza aluziilor sale

Abdul El-Sayed este medic epidemiolog de profesie și un reprezentant proeminent al aripii progresiste din Partidul Democrat. Ascensiunea sa politică în Michigan a fost susținută puternic de tineri și de comunitățile minoritare. Referința sa la „Wolverine” și „Buckeye” ilustrează celebra rivalitate sportivă dintre Universitatea din Michigan (statul său) și Universitatea Ohio State (statul de origine al lui J.D. Vance).

Folosirea apelativului arab „Habibi” (termen tradus prin „prietenul meu” sau „dragul meu”) către Vance accentuează intenționat contrastul cultural. De asemenea, mesajul adresat lui Donald Trump vine pe fondul derapajelor din campaniile electorale trecute. Președintele american a stâlcit frecvent sau a ironizat numele adversarilor cu origini străine.

Prin funcția deținută, vicepreședintele Statelor Unite acționează ca președinte al Senatului. Această poziție aduce cu sine responsabilitatea directă a validării noilor parlamentari. Această procedură de rutină a generat „ironia delicioasă” (eng. sweet irony) invocată de noul senator de Michigan.