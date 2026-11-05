Pensionarii din marile orașe, îndemnați să-și ia pensia pe card. Cât costă statul plata prin Poștă

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că și-ar dori ca tot mai mulți pensionari să aleagă încasarea pe card a pensiilor și a altor ajutoare. Ministrul a invocat diferența de cost dintre serviciile Poștei Române și comisioanele percepute de bănci pentru plata acestor drepturi.

Diferența de cost dintre Poștă și bănci

Declarațiile au fost făcute miercuri seară, la Antena 3. Potrivit lui Manole, statul achită în continuare pentru serviciile Poștei Române sume de zece ori mai mari decât comisioanele bancare aferente acelorași plăți.

Din acest motiv, ministrul ar vrea ca numărul pensionarilor plătiți pe card să crească, măcar în orașele mari, acolo unde acoperirea rețelei bancare nu poate fi pusă la îndoială.

Satele izolate, o excepție asumată

Manole a ținut să precizeze că nu își propune „să sperie” sau „să oblige” pe nimeni. Ministrul a admis că, în unele sate din România aflate în zone izolate, poștașul nu are doar sarcina de a livra banii: „Rolul poștașului e mai mult decât să aducă banii, inclusiv de socializare și de relație interumană”, a spus acesta.

Chiar cu aceste rezerve, Manole a susținut că o creștere a numărului celor care își primesc banii în cont bancar „ar ajuta bugetul”.

Discuțiile cu marile bănci

Ministrul a amintit și de mandatul său anterior la conducerea ministerului, când a purtat discuții cu marile bănci de pe piața românească.

Potrivit lui Manole, băncile au manifestat atunci multă deschidere, iar împreună cu ministerul identificaseră căi de extindere, prin care mai multe persoane să încaseze în conturi bancare drepturile plătite de stat prin instituțiile proprii.

Orașele mari, unde băncile sunt la îndemână

Ministrul și-a rezumat poziția legând argumentul financiar de situația din marile orașe.

„Eu, sincer, m-aș bucura ca, cel puțin în marile orașe, acolo unde capilaritatea sistemului bancar este indiscutabilă, să avem cât mai mulți pensionari pe card, pentru că, în continuare, plătim de 10 ori mai mult pentru Poștă decât plătim pentru comisioanele bancare”, a declarat Florin Manole.