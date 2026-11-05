Cine e țapul ispășitor, după midterms. Donald Trump ar vrea să demită un înalt oficial din cauza războiului din Iran

Președintele Donald Trump și-a consultat consilierii apropiați și a purtat discuții telefonice pentru a evalua dacă secretarul Apărării, Pete Hegseth, ar trebui să își păstreze funcția. Informația a fost confirmată pentru CBS News de multiple surse familiarizate cu situația, în contextul pierderilor majore suferite de republicani la alegerile de la jumătatea mandatului.

Unii consilieri de la Casa Albă au anticipat că o parte din vina pentru eșecul electoral al republicanilor (GOP) va fi direcționată către amiralul Brad Cooper, șeful Comandamentului Central al SUA, și către generalul Dan Caine, președintele Statului Major Întrunit. Ambii oficiali au jucat roluri centrale în coordonarea strategiei privind Războiul din Iran.

Cu toate acestea, alte surse au precizat că președintele nu a luat încă decizia finală de a-l înlocui pe Hegseth. Încă dinaintea alegerilor, democrații au încercat declanșarea unei proceduri de destituire (impeachment) împotriva șefului Pentagonului. Probabilitatea unei astfel de acțiuni a crescut considerabil acum, odată cu obținerea unor majorități solide de către democrați în ambele camere ale Congresului.

Pe de altă parte, vicepreședintele J.D. Vance a indicat clar vinovatul pentru înfrângerea republicanilor.

„Motivul pentru care am pierdut este războiul”, a scris Vance, miercuri dimineață, într-o postare amplă pe platforma X.

Ron DeSantis, luat în calcul pentru șefia Pentagonului

O sursă a declarat pentru CBS News că numele guvernatorului republican de Florida, Ron DeSantis, este vehiculat ca posibil înlocuitor pentru Pete Hegseth. Potrivit scenariului discutat, DeSantis ar putea trece prin audierile de confirmare din Senat în perioada de tranziție (lame-duck) a actualului Congres, urmând să preia portofoliul Apărării după ce mandatul său de guvernator va expira la 5 ianuarie.

Întrebat miercuri după-amiază de presă dacă ia în calcul înlocuirea lui Hegseth, președintele a negat public această intenție.

„Nu, cred că face o treabă foarte bună”, le-a declarat Trump jurnaliștilor.

De asemenea, liderul de la Casa Albă a fost întrebat dacă și-ar dori ca Hegseth să fie numit pentru a ocupa locul rămas vacant în Senat după plecarea senatoarei de Tennessee, Marsha Blackburn, care va prelua funcția de guvernator.

„Sincer, cred că ar fi foarte popular dacă ar face asta, dar nu am auzit deloc despre un astfel de plan”, a răspuns Trump.

Solicitată să comenteze speculațiile privind viitorul șefului Pentagonului, Anna Kelly, purtătoare de cuvânt a Casei Albe, a transmis printr-un comunicat oficial că președintele „are deplină încredere în secretarul Hegseth”. În aceeași declarație, Kelly a lăudat operațiunile militare desfășurate în Iran și Venezuela, precum și eforturile lui Hegseth de a anula politicile administrației Biden în ceea ce privește prioritizarea ideologiei „woke” și a programelor de diversitate și incluziune (DEI) în cadrul Departamentului Apărării.