Cătălin Drulă îi atacă pe admiratorii lui Trump din politica românească: Toți papagalii autohtoni care s-au făcut preș la MAGA

Fostul președinte interimar al USR a reacționat după recentele evoluții politice din Statele Unite și poziționările liderilor de la București. Cătălin Drulă a publicat un mesaj dur pe rețelele de socializare.

El a acuzat clasa politică românească de o atitudine obedientă față de reprezentanții mișcării MAGA. Politicianul a folosit termeni incisivi pentru a descrie comportamentul liderilor partidelor aflate la putere.

„Toți papagalii autohtoni care s-au făcut preș la MAGA vor să ne convingă acum că era un sacrificiu necesar. Vezi Doamne, au supt ciorapii dubioșilor lui Trump pentru o cauză nobilă. Parteneriatul strategic în capul lor sec înseamnă să n-ai niciun fel de coloană vertebrală, să te târăști ca un limacs la tot felul de dubioși”, a scris Drulă.

Atacuri directe la adresa liderilor coaliției

Mesajul fostului ministru al Transporturilor conține referiri directe la nume grele din politica românească. Drulă i-a menționat explicit pe Cătălin Predoiu, Sorin Grindeanu și Alfred Simonis. El a criticat incapacitatea acestora de a înțelege politica globală. O atenție specială a fost acordată ministrului Afacerilor Interne. Cătălin Drulă l-a taxat pe Cătălin Predoiu pentru o gafă lingvistică recentă. Ministrul a tradus greșit expresia „lame duck” din politica americană, și a considerat-o o jignire la adresa președintelui american.

„Ești Predoiu și te freci cu toți dubioșii MAGA pe coate, care nu dau doi bani pe tine. Și acum în loc să te ascunzi sub o piatră, insiști să îți arăți ignoranța și că nu știi ce înseamnă expresia «lame duck». Te joci cu o parafrază de doi bani și vorbești de «stupid duck» ca să îți și semnalizezi incultura”, a adăugat fostul lider al opoziției.

Acuzații de servilism în politica externă

Criticile au vizat și alte episoade controversate din relația politicienilor români cu exponenți ai anturajului lui Donald Trump. Drulă a amintit indirect de vizitele unor apropiați ai fostului președinte american în România.

El a menționat afaceri imobiliare din Sectorul 4, negocieri pe tema gazelor naturale și atitudinea administrației locale. Politicianul consideră că abordarea actualei puteri este una provincială și dăunătoare imaginii României.

„Ce-au înțeles ei: ca să ai succes trebuie să te faci preș, umil, capul lovit de podea și pupat condurii la americani și la israelieni. America pe care o iubesc eu are oroare de necinste și de papagali slugarnici”, a concluzionat Cătălin Drulă.

El le-a cerut politicienilor vizați să dea dovadă de minimă decență și să oprească poluarea spațiului public cu astfel de discursuri.