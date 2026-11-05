Autoritățile române negociază menținerea și suplimentarea prezenței militare americane în România. Subsecretarul pentru Politica de Apărare din cadrul Pentagonului, Elbridge Colby, a efectuat miercuri o vizită oficială în capitală. Demnitarul american, considerat numărul doi în ierarhia Departamentului Apărării, a purtat discuții cu președintele Nicușor Dan și cu ministrul de Externe, Dan Neculăescu.

Miza vizitei o reprezintă decizia pe care Pentagonul o va lua până la finalul acestui an privind numărul trupelor SUA din Europa. Oficialul american este direct implicat în procesul de reevaluare a prezenței militare pe continent. După o deplasare anterioară în Polonia, Colby a fost informat de partea română despre disponibilitatea de a suporta costuri adiționale generate de prezența soldaților americani.

Această propunere, care include acoperirea costurilor cu combustibilul și asigurarea unor condiții superioare de cazare, a fost deja avizată de Consiliul Suprem de Apărare a Țării. Executivul a confirmat sustenabilitatea financiară a acestui angajament.

Răspunsul SUA la provocările din Marea Neagră

Ministrul Afacerilor Externe, Dan Neculăescu, a descris dialogul cu demnitarul american drept unul aplicat și serios. Șeful diplomației a precizat că i-a transmis oficialului de la Washington îngrijorările Bucureștiului legate de situația volatilă din regiune.

„Înaltul demnitar american a apreciat modul eficient și ne-escalatoriu în care România a răspuns până acum la aceste incidente. L-am informat despre îngrijorările noastre și am insistat asupra importanței ca NATO să continue să aloce capabilități în sprijinul securității României. Pilonii flancului estic par să fie Polonia și România”, a declarat Dan Neculăescu.

Ministrul a adăugat că discuțiile au abordat și procesul de edificare a programului „NATO 3.0”. Acesta prevede necesitatea ca aliații europeni să aloce bugete militare mai mari, obiectiv pe care România și l-a asumat ferm încă din anul 2025.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a subliniat expunerea țării noastre la amenințările hibride. Șeful statului a enumerat, în comunicatul oficial, o serie de provocări majore: atacuri cibernetice, incursiuni ale dronelor și campanii intense de dezinformare, scrie news.ro.

Eforturile României pentru menținerea prezenței americane

Situația prezenței militare americane în țară are un istoric complex. În prezent, aproximativ 1.000 de soldați americani sunt staționați în bazele de la Mihail Kogălniceanu, Deveselu și Câmpia Turzii. Totuși, în anul 2025, România a devenit primul stat european afectat de retragerile de trupe dictate de administrația Trump, după ce Washingtonul a renunțat la rotația unei brigăzi.

Pentru a contracara acest risc, Bucureștiul pregătește un program investițional important. Potrivit unor surse citate anterior de publicația Bloomberg, România intenționează să aloce aproximativ 4 miliarde de euro până în anul 2040 pentru modernizarea și extinderea bazei Mihail Kogălniceanu. Scopul acestor lucrări este de a transforma baza într-un hub capabil să găzduiască un număr semnificativ mai mare de militari, oferind concomitent condiții logistice la standarde superioare.

Subsecretarul Elbridge Colby urmează să finalizeze până pe 6 noiembrie un raport. Documentul va fi prezentat secretarului Apărării SUA, Pete Hegseth. Pe baza acestei evaluări, președintele Donald Trump va anunța decizia finală privind restructurarea trupelor americane din Europa la începutul lunii decembrie.