Cu cât vrea ministrul Muncii să majoreze pensiile. Ce spune despre salarii

Ministrul Muncii, Florin Manole, a garantat miercuri seară că pensiile vor crește anul viitor. Oficialul a explicat că va înainta o propunere către Ministerul de Finanțe și către premier pentru respectarea legii privind indexarea cu rata inflației. Procentul exact va fi stabilit pe baza datelor statistice în perioada discuțiilor pentru noul buget.

„Dacă ar fi să trimit mâine, ar trebui să-i trimit 7,3. Dar nu vreau să se înțelegă 7,3 ca pe o promisiune a Guvernului sau a Partidului Social Democrat. Este legea. Voi trimite respectarea legii”, a declarat Florin Manole.

Ministrul a precizat că toți factorii decidenți susțin această majorare, în ciuda restricțiilor impuse de pactul fiscal-bugetar. El a argumentat că eventualele economii la buget trebuie realizate din alte surse, nu din veniturile pensionarilor, afectați deja de înghețarea pensiilor în ultimii doi ani. Totuși, Manole a recunoscut că procentul de 7% este insuficient pentru a acoperi scumpirile generale, subliniind că obiectivul Guvernului este să protejeze categoriile sociale vulnerabile, abandonând politica de austeritate.

Scenarii noi pentru taxarea salariului minim

Pe lângă problema pensiilor, Ministerul Muncii a deschis o serie de consultări referitoare la viitorul salariu minim pe economie. Florin Manole a precizat că a inițiat discuții bilaterale cu fiecare patronat și cu fiecare confederație sindicală, înaintea reuniunii oficiale a Consiliului Național Tripartit din această lună.

Partenerii sociali au înaintat mai multe scenarii față de negocierile din anii precedenți. Reprezentanții IMM România au propus o scădere a taxării pe salariul minim. Această măsură ar reduce povara fiscală pentru companii și ar asigura mai mulți bani în mână pentru angajați. Pe de altă parte, liderii sindicali au readus în discuție ideea transferului de contribuții de la angajat înapoi la angajator.

Ministrul a declarat că este dispus să analizeze orice scenariu capabil să ducă la creșterea puterii de cumpărare. Totodată, el a punctat o concluzie reieșită din dialogul cu investitorii și camerele de comerț. Mediul de afaceri a semnalat că pierderea de competitivitate a economiei naționale este cauzată în primul rând de explozia prețurilor la energie, nu neapărat de creșterea costurilor cu forța de muncă. Toate aceste propuneri fiscale urmează să fie dezbătute pe larg în cadrul Consiliului Național Tripartit.