Lucrările blochează traficul pe Dimitrie Pompeiu. De ce a deschis primarul Ciprian Ciucu atâtea șantiere în același timp

Patru ore pentru un kilometru în zona Dimitrie Pompeiu

Pentru cei care traversează nordul Bucureștiului și Sectorul 2, diminețile și serile au devenit o încercare a răbdării. Unii șoferi au povestit că au ajuns să stea și 4 ore în trafic pentru un singur kilometru, în zona Dimitrie Pompeiu.

Blocajele au apărut după ce, pe fondul lucrărilor la rețeaua de apă și la linia de tramvai, s-a introdus sensul unic pe o porțiune de circa 600 de metri.

Un bulevard cu mii de angajați din birouri

Bulevardul Dimitrie Pompeiu se numără printre cele mai aglomerate zone ale orașului, iar lucrările la tramvai se resimt puternic tocmai pentru că linia este folosită de miile de oameni care lucrează în clădirile de birouri din apropiere.

Aici sunt angajați ai unor companii din IT, telecomunicații, servicii financiare, consultanță, comerț, industria auto, publicitate și resurse umane, dar și ai unor instituții media și redacții.

Lotul 6 și celelalte șantiere din Sectorul 2

Modernizarea liniei de tramvai din zona Pipera, Dimitrie Pompeiu, Petricani și Lacul Tei intră în Lotul 6, care include Bulevardul Dimitrie Pompeiu, Șoseaua Petricani, Bulevardul Lacul Tei și străzile Maica Domnului, Reînvierii și Turmelor. Pe aceste trasee, în lungime de aproximativ 5,3 kilometri, circulau tramvaiele 16 și 36.

În Sectorul 2, lucrările de modernizare mai cuprind strada Vasile Lascăr, strada Lizeanu, Intrarea Vagonului, Bulevardul Ferdinand, Șoseaua Pantelimon, precum și strada Baicului și zona Gării Obor.

Întrebările primite cel mai des

Edilul a fost întrebat de ce a pornit atâtea lucrări în același timp, de ce nu se văd muncitori pe șantier, de ce pe unele tronsoane lucrările nu avansează, dacă termenele vor fi respectate și ce face ca să se asigure că se lucrează.

Primarul general a recunoscut nemulțumirea bucureștenilor: „Mulți nervi, disconfort, înjurături. De înțeles”, a scris acesta.

Șine vechi de peste 50 de ani

Primul motiv invocat de primar ține de starea liniilor, care, potrivit acestuia, au ajuns aproape de nefolosit și reprezentau un pericol pentru călători. Șinele au peste 50 de ani, fiind construite în perioada comunistă, spune Ciucu.

„Puneam în pericol tramvaie achiziționate cu sute de milioane de euro!”, a mai scris primarul.

Un calendar de finanțare de circa 5 miliarde de lei

Al doilea motiv este legat de bani. Proiectele trebuie să respecte un grafic de finanțare, iar dacă lucrările nu sunt finalizate și recepționate în termenele asumate, finanțarea se pierde, a explicat Ciucu.

Primarul a precizat că, dacă proiectele ar fi început la timp, așa cum ar fi fost normal, nu ar mai fi fost nevoit să le pornească pe toate.

Miza, pe care o consideră „spectaculos de uriașă”, este o finanțare totală de aproximativ 5 miliarde de lei: 1 miliard din fonduri europene și peste 4 miliarde din împrumuturi de la băncile internaționale de dezvoltare.

Avizele, pe cale să se piardă

Al treilea motiv invocat de primar privește avizele, care altfel s-ar fi pierdut. Potrivit lui Ciucu, fără lucrările de acum, refacerea liniilor ar fi fost amânată poate cu încă 3 sau 4 ani, timp în care rețeaua de tramvai ar fi ajuns deja compromisă.

O decizie asumată, nu una electorală

Primarul general le-a mulțumit celor afectați de lucrări și a explicat și de ce nu a ales varianta mai avantajoasă din punct de vedere electoral.

„Vă mulțumesc pentru că răbdați cu stoicism, mergeți la muncă și țineți orașul viu. Am luat decizia grea, dar corectă pentru orașul nostru, pentru că nu iau decizii care să dea bine din punct de vedere electoral, ci doar deciziile pe care le consider corecte.

‹Electoral› era să dau drumul doar la câteva șantiere ușoare și să le dăm gata repede. Dar punem orașul la punct pentru copiii și nepoții noștri; aici nu se va mai interveni încă 50 sau mai mulți ani! După ce se vor termina, va fi bine și vom fi uitat acest disconfort”, a conchis Ciucu.