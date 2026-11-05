Legea integrității, verificată de Comisia de la Veneția după cazul Fritz. Când vine avizul

Vizita experților, programată pe 12 și 13 noiembrie

Delegația Comisiei de la Veneția va fi în România pe 12 și 13 noiembrie, pentru o vizită de documentare privind legea integrității, potrivit spotmedia.ro.

Experții vor verifica dacă noile prevederi respectă standardele aplicabile la nivel european și internațional. Atenția lor se îndreaptă mai ales asupra posibilității ca sancțiunile din lege să fie aplicate și pentru fapte stabilite anterior momentului în care legea a intrat în vigoare.

Întâlniri cu puterea, opoziția și instituțiile-cheie

Pentru organizarea întâlnirilor din timpul vizitei, Comisia de la Veneția a cerut sprijinul autorităților române.

Experții vor discuta în Parlament, separat, cu reprezentanți ai majorității și ai opoziției, dar și cu Administrația Prezidențială, Curtea Constituțională (CCR), Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), Ministerul Justiției, Agenția Națională de Integritate (ANI), Autoritatea Electorală Permanentă și Avocatul Poporului.

Ministerul Justiției a precizat că rolul său se limitează la partea de organizare și că a început deja consultările pentru stabilirea agendei vizitei.

Cine a cerut analiza și când vine avizul

Analiza a fost cerută de președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei și privește dispozițiile tranzitorii ale Legii nr. 180/2026, mai exact măsura în care acestea sunt compatibile cu normele europene și internaționale.

Ministerul Justiției a anunțat miercuri, printr-un comunicat, că avizul urmează să fie adoptat de Comisia de la Veneția în plenul din 11 și 12 decembrie 2026.

Conflictul de interese constatat de ANI

ANI a stabilit în 2023 că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ.

Potrivit inspectorilor de integritate, în 2020, la puțin timp după ce fusese ales primar, Fritz a aprobat și a trimis Consiliului Local un referat pentru modificarea unui plan urbanistic zonal (PUZ).

Documentația tehnică pentru modificarea PUZ a fost întocmită de firma lui Răzvan Negrișanu, consilier local USR, care îi dăduse lui Fritz cu împrumut 25.000 de lei în timpul campaniei electorale.

Primarul a contestat raportul ANI în instanță, dar procesul s-a încheiat definitiv în favoarea agenției.

Amendamentul care a dus la pierderea mandatului

Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan pe 28 august 2026 și conține un amendament potrivit căruia persoanele cu interdicții definitive pentru incompatibilitate sau conflict de interese își pierd mandatul ori funcția publică.

După intrarea în vigoare a legii și după pierderea definitivă a procesului cu ANI, Fritz a plecat de la conducerea Primăriei Timișoara la 1 octombrie 2026. USR a contestat efectele acestei prevederi, iar în octombrie a anunțat că legea va fi analizată de Comisia de la Veneția în procedură de urgență.