Legea integrității, verificată de Comisia de la Veneția după cazul Fritz. Când vine avizul

Experții vor verifica dacă sancțiunile din noua lege a integrității pot fi aplicate și pentru fapte stabilite înainte ca legea să intre în vigoare.

Liliana Vornicu
Legea integrității, verificată de Comisia de la Veneția după cazul Fritz. Când vine avizul

Experții vor verifica dacă sancțiunile din noua lege a integrității pot fi aplicate și pentru fapte stabilite înainte ca legea să intre în vigoare.

Comisia de la Veneția va trimite o delegație în România pentru a analiza legea integrității, în urma căreia Dominic Fritz, liderul USR, și-a pierdut funcția de primar al Timișoarei. Experții europeni se vor întâlni cu reprezentanți ai puterii, ai opoziției și ai principalelor instituții ale statului, iar avizul lor este așteptat în decembrie.

Vizita experților, programată pe 12 și 13 noiembrie

Delegația Comisiei de la Veneția va fi în România pe 12 și 13 noiembrie, pentru o vizită de documentare privind legea integrității, potrivit spotmedia.ro.

Experții vor verifica dacă noile prevederi respectă standardele aplicabile la nivel european și internațional. Atenția lor se îndreaptă mai ales asupra posibilității ca sancțiunile din lege să fie aplicate și pentru fapte stabilite anterior momentului în care legea a intrat în vigoare.

Întâlniri cu puterea, opoziția și instituțiile-cheie

Pentru organizarea întâlnirilor din timpul vizitei, Comisia de la Veneția a cerut sprijinul autorităților române.

Experții vor discuta în Parlament, separat, cu reprezentanți ai majorității și ai opoziției, dar și cu Administrația Prezidențială, Curtea Constituțională (CCR), Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), Ministerul Justiției, Agenția Națională de Integritate (ANI), Autoritatea Electorală Permanentă și Avocatul Poporului.

Ministerul Justiției a precizat că rolul său se limitează la partea de organizare și că a început deja consultările pentru stabilirea agendei vizitei.

Cine a cerut analiza și când vine avizul

Analiza a fost cerută de președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei și privește dispozițiile tranzitorii ale Legii nr. 180/2026, mai exact măsura în care acestea sunt compatibile cu normele europene și internaționale.

Ministerul Justiției a anunțat miercuri, printr-un comunicat, că avizul urmează să fie adoptat de Comisia de la Veneția în plenul din 11 și 12 decembrie 2026.
Conflictul de interese constatat de ANI

ANI a stabilit în 2023 că Dominic Fritz s-a aflat în conflict de interese administrativ.

Potrivit inspectorilor de integritate, în 2020, la puțin timp după ce fusese ales primar, Fritz a aprobat și a trimis Consiliului Local un referat pentru modificarea unui plan urbanistic zonal (PUZ).

Documentația tehnică pentru modificarea PUZ a fost întocmită de firma lui Răzvan Negrișanu, consilier local USR, care îi dăduse lui Fritz cu împrumut 25.000 de lei în timpul campaniei electorale.

Primarul a contestat raportul ANI în instanță, dar procesul s-a încheiat definitiv în favoarea agenției.

Amendamentul care a dus la pierderea mandatului

Legea a fost promulgată de președintele Nicușor Dan pe 28 august 2026 și conține un amendament potrivit căruia persoanele cu interdicții definitive pentru incompatibilitate sau conflict de interese își pierd mandatul ori funcția publică.

După intrarea în vigoare a legii și după pierderea definitivă a procesului cu ANI, Fritz a plecat de la conducerea Primăriei Timișoara la 1 octombrie 2026. USR a contestat efectele acestei prevederi, iar în octombrie a anunțat că legea va fi analizată de Comisia de la Veneția în procedură de urgență.

Citește și:  Dominic Fritz ar putea rămâne și fără salariul de la partid. Proiectul depus în Parlament care îl vizează

 

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Adevarul.ro
Urban.ro
Medikatv.ro
Casalux.ro
București.ro
Casa-grădina.ro
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Prima TV Prima TV Moldova Prima 4K Prima News primaplay.ro Prima Sport 1 2 3 4 5 Profit.ro Cotidianul.ro Nostalgia Tv Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Cinemaraton Plus Prima Comedy Prima History Prima World Life.ro terrazarandia.ro Agro TV Servus Cluj vatabai.ro