Nicușor Dan a primit-o la Cotroceni pe Sviatlana Tsikhanouskaya. Mesajul președintelui către opoziția din Belarus

Președintele României, Nicușor Dan, a avut o întâlnire oficială la Palatul Cotroceni cu Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției din Belarus. Discuțiile au vizat situația politică de la Minsk și demersurile cetățenilor belaruși pentru un regim democratic. La finalul întrevederii, șeful statului a publicat un mesaj oficial pe X.

„Ieri am primit-o pe Sviatlana Tsikhanouskaya, lidera opoziției democratice din Belarus, la Palatul Cotroceni. Am avut o discuție foarte bună și am reafirmat solidaritatea României cu poporul din Belarus în fața represiunii”, a transmis președintele Nicușor Dan.

Paralela cu trecutul comunist al României

În declarația sa, șeful statului a comparat situația actuală a cetățenilor din Belarus cu „trecutul recent” al României. El a punctat necesitatea curajului civic în acțiunile pentru obținerea drepturilor fundamentale.

„Știm din propria noastră experiență dureroasă din trecutul recent ce înseamnă să fii privat de libertate și cât curaj este necesar pentru a lupta pentru ea. Forța poporului belarus merită respectul și sprijinul nostru”, a adăugat Nicușor Dan.

Colaborare alături de partenerii transatlantici

Președintele a precizat că statul român va continua să se coordoneze cu aliații occidentali în politica externă raportată la Belarus.

„Împreună cu partenerii noștri europeni și transatlantici, vom continua să fim alături de cei care muncesc pentru un Belarus democratic, unde oamenii își pot decide liber propriul viitor”, a concluzionat șeful statului.

Cine este Sviatlana Tsikhanouskaya

Sviatlana Tsikhanouskaya a devenit figura centrală a opoziției democratice din Belarus cu ocazia alegerilor prezidențiale din 2020. Ea a intrat în cursa electorală împotriva lui Aleksandr Lukașenko abia după ce soțul ei, activistul Serghei Tihanovski, a fost arestat de autoritățile de la Minsk înaintea scrutinului.

După alegerile marcate de acuzații de fraudă și urmate de proteste de amploare reprimate cu brutalitate de forțele de ordine, Tsikhanouskaya a fost forțată să părăsească teritoriul belarus. Stabilită în Lituania ca refugiat politic, ea a format Cabinetul Unit de Tranziție. În prezent, politiciana acționează ca reprezentant al mișcării democratice din Belarus în relația cu Uniunea Europeană și cu partenerii internaționali.