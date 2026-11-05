FOTO Foc devastator la o casă din New York, cu șase morți. Primarul metropolei americane: „Un cartier întreg își plânge vecinii”

Intervenția pompierilor a început la mai puțin de patru minute de la alertă, a precizat Mamdani în fața jurnaliștilor. Incendiul a făcut însă victime înainte ca echipele să poată interveni, iar bilanțul a inclus și patru locuitori răniți, precum și trei pompieri și doi polițiști care au suferit răni ușoare. Primarul a descris incendiul drept „devastator” și a spus că pierderea vecinilor va lăsa o rană adâncă în comunitatea din Sunset Park.

Flăcările au ieșit pe mai multe ferestre ale casei din Sunset Park

Imaginile difuzate de presa locală arată flăcări puternice ieșind pe mai multe ferestre ale casei terasate cuprinse de incendiu. Locuința se află în Sunset Park, cartier din Brooklyn situat la aproximativ opt kilometri de Manhattan. La fața locului au ajuns echipajele de pompieri, polițiștii și primarul New Yorkului, care a prezentat bilanțul victimelor și al persoanelor rănite.

Dintre cele zece persoane rănite sau decedate în rândul locuitorilor, șase au murit, iar patru au supraviețuit, dar au avut nevoie de îngrijiri. În timpul intervenției au fost răniți ușor și trei pompieri, respectiv doi polițiști, a mai anunțat Mamdani.

Anchetatorii FDNY încearcă să afle de la ce a pornit focul

Cauza incendiului nu a fost stabilită. Mamdani a avertizat că este prea devreme pentru a spune de la ce a pornit focul și a promis că rezultatele anchetei vor fi făcute publice. Daniel Flynn, prim-adjunctul comisarului Departamentului de Pompieri din New York (FDNY), a declarat că anchetatorii specializați în investigarea incendiilor se aflau deja la locul tragediei pentru a stabili împrejurările în care a izbucnit focul.

„Este vorba despre un incendiu devastator. Îi va trebui mult timp acestui cartier pentru a-și plânge vecinii pe care i-a pierdut în această dimineață”, a spus primarul, referindu-se la impactul tragediei asupra comunității.

Patru persoane au murit luna trecută într-un incendiu în Bronx

Incendiul din Brooklyn este al doilea caz tragic ce are loc în New York în această perioadă, deoarece chiar luna trecută, patru persoane au murit într-un apartament din Bronx, în urma unui eveniment similar provocat de bateria unei biciclete electrice.