Președintele Paraguayului și-a dat demisia. Milioane de oameni nu mai au acces la economii, salarii și pensii după prăbușirea unei bănci digitale

Prăbușirea băncii a blocat economiile, salariile și pensiile a milioane de oameni și a declanșat o criză financiară și politică. Mii de persoane au protestat pentru a treia zi consecutiv în capitala Asunción, cerând să-și recupereze banii. Nemulțumirea publică a dus și la pierderea sprijinului politic de care Peña avea nevoie pentru a rămâne la conducerea țării.

Peña și-a anunțat demisia în timp ce parlamentarii dezbăteau destituirea sa

Președintele a făcut anunțul într-un videoclip publicat joi pe platforma X, în timp ce parlamentarii dezbăteau deja la Palatul Legislativ procedura de impeachment. „Am luat decizia de a-mi prezenta demisia din funcția de președinte al republicii”, a declarat Santiago Peña.

El a explicat că renunță la funcție pentru a proteja stabilitatea țării și instituțiile democratice.

„Fac acest lucru gândindu-mă la stabilitatea țării noastre, la pacea socială și la nevoia de a ne păstra instituțiile democratice”, a spus președintele.

Demisia nu înseamnă însă că Peña a părăsit automat funcția. Constituția Paraguayului prevede că Parlamentul trebuie să accepte sau să respingă retragerea președintelui. Dacă demisia este aprobată, vicepreședintele Pedro Alliana este următorul în linia de succesiune și ar urma să preia conducerea țării.

Camera Deputaților a votat în unanimitate pentru punerea sub acuzare

Dezbaterea privind destituirea lui Peña începuse înainte ca acesta să-și anunțe demisia. La câteva minute după publicarea mesajului său, Camera Deputaților a votat în unanimitate pentru punerea președintelui sub acuzare.

Procedura de impeachment poate duce la îndepărtarea sa din funcție numai dacă primește și aprobarea Senatului.

Președintele fusese investitor într-o companie legată de Ueno Bank

Criza a căpătat și o dimensiune politică prin legătura financiară dintre Peña și banca aflată în centrul scandalului. Președintele fusese investitor într-o companie asociată cu Ueno Bank, potrivit AP. Prăbușirea instituției financiare a lăsat milioane de oameni fără acces la economii, salarii și pensii și a provocat proteste care au continuat timp de trei zile în capitală.

În mesajul prin care și-a anunțat demisia, Peña și-a cerut scuze, dar nu și-a asumat responsabilitatea pentru criza bancară.