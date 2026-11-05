Mai vin sau mai pleacă soldați americani din țara noastră?

Se pare că Nicușor Dan și echipa lui sunt printre puținii din țara asta care au înțeles că descurajarea Rusiei este realizată cel mai bine prin prezența militarilor americani în România!

Poate ultima șarjă a României pentru a nu mai pleca din soldații americani, odată cu noua postură a SUA în cadrul NATO în Europa, a fost întâlnirea de ieri a Președintelui României cu Elbridge Colby, Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, mai precis artizanul NATO 3.0.

Ce nu pot înțelege este de ce Nicușor Dan insistă să discute despre „securitatea din regiunea Mării Negre și de necesitatea unei acțiuni transatlantice comune pentru a face față amenințărilor din regiune”! Nu cred că Donald Trump, Pete Hegseth sau Elbridge Colby sunt foarte grijulii față de aceste amenințări! Să nu uităm că, în octombrie 2025, am aflat cu stupoare că …pleacă americanii! De fapt că o forță rotațională trimisă de Joe Biden nu mai era considerată necesară în regiunea Mării Negre, de către Donald Trump! Deci, prezența soldaților americani în România nu va fi despre apărarea României de amenințarea rusă! Decât dacă amenințarea rusă va aduce atingere intereselor americane!

Nicușor Dan a punctat bine când i-a reafirmat lui Elbridge Colby că țara noastră vrea să fie „un aliat indispensabil și de încredere, care să contribuie la proiectarea puterii SUA”, aș zice că mai corect era să continue spunând „prin regiunea Mării Negre către Orientul Mijlociu” în loc de „în regiunea Mării Negre”.

Cum am mai spus aici, Nicuşor Dan este convingător, inclusiv prin articolele publicate în presa americană, în susținerea faptului că prezenţa militară americană servește şi intereselor SUA, nu doar securității României. Astfel, Nicușor Dan îi transmite lui Trump că această prezență permite SUA să-şi urmărească interesele în teatre de operaţiuni, precum operațiunea „Epic Fury” împotriva Iranului.

Pe cale de consecință, Nicușor Dan promite că România este dispusă să suporte responsabilităţi şi costuri suplimentare pentru a facilita consolidarea prezenţei americane: „Îşi va asuma responsabilităţi şi costuri mai mari, astfel încât o prezenţă americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină strategic mai utilă şi mai puţin costisitoare”.

Președintele României punea chiar punctul pe i: “construim o bază în apropierea Mării Negre, baza de la Kogălniceanu, în care investim patru miliarde de dolari și care va deveni cea mai mare din Europa”!

Oare SUA va fi de acord că România este un loc potrivit pentru proiectarea puterii sale către alte regiuni? Cum a fost cazul când am pus la dispoziție facilități de sprijin logistic pentru susținerea războiului SUA în Iran?

Ce nu cred este că Elbridge Colby a rezonat cu spusele lui Nicușor Dan despre faptul că “Marea Neagră este una dintre cele mai periculoase și instabile regiuni maritime din punct de vedere strategic, confruntându-se cu o escaladare serioasă a tensiunilor și cu o expunere semnificativă la efectele de propagare ale războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei”. Poate doar dacă niscaiva investiții americane în Marea Neagră ar fi afectate de acest război! Este bine că Nicușor Dan a transmis atât în discuția cu Colby cât și în alte luări de cuvânt, un mesaj despre faptul că “o prezență economică și militară americană mai puternică în România are o importanță strategică”.

Poate nu întâmplător, cu doar o zi înainte de întâlnirea lui Nicușor Dan cu Elbridge Colby, actualul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, s-a întâlnit cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii în România, Darryl Nirenberg, prilej cu care au discutat despre “proiectele strategice de la Cernavodă și Doicești, dezvoltarea Coridorului Vertical de Gaze, precum și oportunitățile de atragere a unor noi investiții în sectorul energetic românesc”. Poate înțelege și Ilie Bolojan, măcar acum, când trebuie să vedem dacă SUA consideră că are interese de apărat la Marea Neagră, nu doar o rampă de lansare a puterii militare către Orientul Mijlociu, că astfel de proiecte au nu doar o valoare economică ci și strategică!

Pentru că este clar că Dominic Fritz nu a înțeles cine ia decizia cu privire la numărul de soldați americani când a postat pe Facebook că “Donald Trump devine “lame duck”, îi mai rămân doi ani de președinție fără putere în congres… Alegătorii americani au respins retorica de ură și politica egoistă care nu livrează rezultate pentru ei… MAGA va fi istorie, iar România trebuie să construiască parteneriatul strategic cu SUA fără să se mai întortocheze ideologic în direcția extremei drepte. Suntem europeni și pe baza intereselor noastre comune putem fi parteneri cu SUA fără să aplecăm capul”.

Ce poate nu știe Dominic Fritz este că decizia privind numărul de soldați americani în SUA este luată de Președintele SUA și este posibil să fie aprobată de Congresul SUA înainte ca noii membri să-și preia mandatul! Dar și dacă nu va fi așa, chiar crede Dominic Fritz că noii membri ai Congresul SUA vor uita că România s-a împrumutat, pentru 20 de ani, să cumpere armament „Made in Europe”? Nu pot politicienii să iasă, în sfârșit, din „războiul” dintre taberele „germanofilă” și „americanofilă” din politica internă? Vom putea avea o singură voce care va vorbi în plan extern despre prioritățile și direcțiile asumate de România?

Din fericire, noul guvern promite că va crește cheltuielile de apărare spre 5% din PIB, în cadrul NATO și UE și prin Parteneriatul Strategic cu SUA. Mai concret, guvernul „va depune eforturi pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor din SAFE”! Foarte bine am spune, dar vestea cu adevărat bună este că programul de guvernare vorbește de faptul că ne vom dezvolta cooperarea cu SUA pentru înzestrarea Armatei Române, folosind „instrumentul financiar FMF Loan oferit de SUA”.

Adică, după cum sună oferta lui Nicușor Dan pentru Elbridge Colby: „România îşi va asuma responsabilităţi şi costuri mai mari, astfel încât o prezenţă americană consolidată în sectorul românesc al Mării Negre să devină strategic mai utilă şi mai puţin costisitoare”. Pentru că, oare chiar crede Dominic Fritz că SUA va dori să apere România pentru că: “suntem europeni și pe baza intereselor noastre comune putem fi parteneri cu SUA fără să aplecăm capul”. Dacă aș fi Elbridge Colby, și dacă aș considera că merită să-i dau un răspuns lui Fritz, i-aș răspunde că, dacă tot am cumpărat atât armament german și francez prin SAFE, SUA nu se supără dacă locul soldaților americani este luat de soldați din Germania și Franța!

Până atunci, poate ne uităm pe niște discuții pe care Elbridge Colby le-a purtat și prin alte părți ale Europei! Astfel, în discuțiile din august 2026, cu reprezentanții ministerului apărării polonez, Colby a descris Polonia drept un aliat-model pe flancul estic, în contextul în care Polonia dorește să obțină o prezență permanentă americană mai robustă, deja având 10000 de soldați pe teritoriul său. Polonia negociază numărul de soldați americani dar oferă capacitatea de a produce, întreține și susține echipamentele de care depinde apărarea lor.

Din fericire, potrivit comunicatului Ministerului Apărării, discuțiile dintre Colby și ministrul Radu Oprea, de zilele trecute, au inclus modernizarea Armatei Române și îmbunătățirea infrastructurii pentru găzduirea forțelor americane. Partea română a exprimat și interesul pentru proiecte de producție, mentenanță și sprijin logistic împreună cu Statele Unite.