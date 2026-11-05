Ai telefoane vechi și încărcătoare stricate prin sertare? Le vei putea duce la Poștă. Ce se schimbă în 4.700 de oficii din România

Campania se numește „Dacă tot te duci la Poștă, ia și aparatele vechi” și este organizată de Poșta Română și Asociația ENVIRON, cu sprijinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. Recipientele vor permite predarea gratuită a unor obiecte pe care mulți români le păstrează ani întregi prin sertare, deși nu le mai folosesc.

Ce electronice vechi poți duce la Poștă și unde sunt deja instalate containerele

În punctele de colectare vor putea fi predate telefoane mobile vechi, încărcătoare, cabluri, uscătoare de păr defecte și jucării electrice care nu mai funcționează. Serviciul este gratuit, iar oamenii vor putea preda aceste obiecte în timpul unei vizite obișnuite la oficiul poștal.

Până acum, recipientele au fost instalate în oficiile poștale din București și județele Brașov, Bihor și Constanța. Până la 15 noiembrie 2026, programul va ajunge și în județele Dolj și Vrancea.

Vor urma alte două etape:

Până la 15 ianuarie 2027: aproximativ 2.000 de oficii poștale din Arad, Argeș, Bacău, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brăila, Buzău, Cluj, Galați, Iași, Ilfov, Maramureș, Mureș, Neamț, Prahova, Sibiu, Suceava și Timiș. Până la 15 martie 2027: alte aproximativ 2.000 de oficii din Alba, Caraș-Severin, Călărași, Covasna, Dâmbovița, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Olt, Sălaj, Satu Mare, Teleorman, Tulcea, Vaslui și Vâlcea.

La finalul programului, rețeaua ar urma să cuprindă aproximativ 4.700 de oficii poștale dotate cu recipiente pentru colectarea electronicelor mici.

8 din 10 români păstrează electronice vechi în casă. De ce nu le reciclează

Problema pe care încearcă să o rezolve campania este scoasă la lumină de datele unui sondaj realizat de Ipsos pentru Barometrul ENVIRON, în martie 2026, conform căruia opt din zece români au în gospodărie echipamente electrice și electronice vechi sau defecte, cele mai frecvente fiind telefoanele mobile, încărcătoarele și cablurile.

Deși o parte dintre aceste obiecte ar putea fi reciclate, 36% dintre respondenți spun că le păstrează în sertare sau debarale. Alți 36% consideră că punctele de reciclare sunt prea departe, iar 35% nu știu unde să ducă aparatele de care nu mai au nevoie.

Cu toate acestea, oamenii și-ar dori să poată recicla, astfel că 92% dintre cei chestionați spun că ar preda echipamentele electrice și electronice nefolosite din gospodărie în următoarele 30 de zile dacă procesul ar fi la fel de simplu ca returnarea unui colet.

Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, spune că rețeaua companiei poate face colectarea mai accesibilă, inclusiv în localitățile mici, unde oamenii găsesc mai greu puncte de reciclare.

„Prin acest parteneriat valorificăm rețeaua Poștei Române pentru a face colectarea mai simplă și mai accesibilă oamenilor. Este un exemplu concret al modului în care infrastructura companiei poate răspunde și unor nevoi care depășesc sfera serviciilor poștale. Tocmai de aceea, credem că cea mai bună soluție pentru a încuraja un comportament responsabil este să îl faci cât mai simplu”, a declarat Valentin Ștefan.

Cât de valoroase sunt deșeurile electrice?

Telefoanele vechi și electronicele mici nu sunt doar obiecte de folos cât timp funcționează, ci și o sursă de materii prime valoroase, din ele putându-se recupera metale rare folosite la fabricarea magneților, ecranelor și difuzoarelor. Potrivit Asociației ENVIRON, o tonă de telefoane mobile reciclate poate furniza aproximativ 3,3 kilograme de astfel de metale. Problema este că aproape jumătate (46%) dintre materiile prime critice din electronicele mici se pierd înainte de reciclare, în etapa colectării, arată un raport al Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene.

România colectează mai puține deșeuri electronice decât ținta europeană

Diferența dintre cantitatea de electronice vândute și cea care ajunge la reciclare rămâne mare și în România, dar și la nivel european.

În 2024, țările UE au colectat separat aproximativ 5,5 milioane de tone de deșeuri electronice, adică 12,3 kilograme pe locuitor, deși pe piață au ajuns 14,6 milioane de tone de echipamente, cu 82% mai mult decât în 2015.

România era sub media europeană în 2022, cu aproximativ 8 kilograme colectate pe locuitor și o rată de colectare de numai 40%, față de ținta europeană de 65%.

Nici datele din 2025 nu indică o diferență mică între echipamentele noi și cele scoase din uz: în România au fost vândute 474.264 de tone de echipamente electrice și electronice, în timp ce cantitatea de deșeuri colectată a fost de 235.426 de tone, potrivit datelor Administrației Fondului pentru Mediu și Ministerului Mediului.