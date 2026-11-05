Fragmente de dronă descoperite în județul Neamț. Autoritățile și echipe pirotehnice SRI au intervenit în comuna Boghicea

Mai multe elemente care provin de la o aeronavă fără pilot au fost semnalate joi, 5 noiembrie 2026, într-o zonă locuită. Descoperirea a generat o mobilizare rapidă a structurilor de ordine publică și de intervenție specializată.
Alerta dată de un localnic din comuna Boghicea
Descoperirea a fost făcută în cursul zilei de joi, după ce un localnic a sunat direct autoritățile pentru a semnala prezența unor elemente suspecte. Potrivit IPJ Neamț, fragmentele erau dispersate pe o suprafață considerabilă, estimată la aproximativ 200-300 de metri, pe raza comunei Boghicea.
Conform informațiilor furnizate de News.ro, „la data de 5 noiembrie, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Sagna au fost sesizaţi direct de către un bărbat cu privire la faptul că a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea”.
Forțe de intervenție mobilizate la fața locului
Imediat după primirea sesizării, la fața locului s-au deplasat operativ echipaje mixte formate din polițiști și pompieri din cadrul ISU Neamț, care au utilizat mijloace tehnice specifice pentru asigurarea perimetrului.
De asemenea, având în vedere natura elementelor descoperite, o echipă pirotehnică din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) a fost trimisă în zonă pentru a efectua verificări amănunțite și procedurile specifice de siguranță.
Alte incidente recente de securitate aeriană pe teritoriul României
Evenimentul survine în contextul în care regiunile din estul și nord-estul României s-au confruntat în ultima perioadă cu situații de alertă generate de pătrunderile unor drone în spațiul aerian național. Autoritățile competente continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate proveniența fragmentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns pe teritoriul județului Neamț.
Cele mai recente evenimente majore raportate în România privind pătrunderea dronelor sau descoperirea fragmentelor de drone includ:
- 31 octombrie – 1 noiembrie 2026: Alertă aeriană în 6 județe din estul țării. Două drone suspecte au pătruns în spațiul aerian al României dinspre Republica Moldova. Autoritățile au emis mesaje RO-Alert în județele Iași, Neamț, Vaslui, Botoșani, Bacău și Suceava. Ministerul Apărării Naționale (MApN) a ridicat de la sol patru avioane F-16 și un elicopter pentru monitorizare; una dintre drone a părăsit ulterior spațiul aerian național.
- 21 octombrie 2026: Resturi de dronă găsite în județul Buzău. Un fermier local a descoperit resturile unei drone militare (fragmente de fuselaj, o parte dintr-un motor, o aripă de aproximativ 2 metri și tije metalice) pe un câmp din apropierea satului Moșești, comuna Robeasca, județul Buzău. Specialiștii MApN și SRI au fost mobilizați la fața locului pentru a investiga proveniența fragmentelor.
- 14 august 2026: Incidente multiple în Tulcea și Constanța. Într-o singură zi, autoritățile au identificat elemente sau resturi aparținând unui număr de patru drone în localități din proximitatea graniței maritime și fluviale cu Ucraina.