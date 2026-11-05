Fragmente de dronă descoperite în județul Neamț. Autoritățile și echipe pirotehnice SRI au intervenit în comuna Boghicea

Mai multe elemente care provin de la o aeronavă fără pilot au fost semnalate joi, 5 noiembrie 2026, într-o zonă locuită. Descoperirea a generat o mobilizare rapidă a structurilor de ordine publică și de intervenție specializată.

Alerta dată de un localnic din comuna Boghicea

Descoperirea a fost făcută în cursul zilei de joi, după ce un localnic a sunat direct autoritățile pentru a semnala prezența unor elemente suspecte. Potrivit IPJ Neamț, fragmentele erau dispersate pe o suprafață considerabilă, estimată la aproximativ 200-300 de metri, pe raza comunei Boghicea.

Conform informațiilor furnizate de News.ro, „la data de 5 noiembrie, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Sagna au fost sesizaţi direct de către un bărbat cu privire la faptul că a identificat fragmente dintr-o dronă, dispersate pe o suprafaţă de aproximativ 200-300 de metri, în comuna Boghicea”.

Forțe de intervenție mobilizate la fața locului

Imediat după primirea sesizării, la fața locului s-au deplasat operativ echipaje mixte formate din polițiști și pompieri din cadrul ISU Neamț, care au utilizat mijloace tehnice specifice pentru asigurarea perimetrului.

De asemenea, având în vedere natura elementelor descoperite, o echipă pirotehnică din cadrul Serviciului Român de Informații (SRI) a fost trimisă în zonă pentru a efectua verificări amănunțite și procedurile specifice de siguranță.

Alte incidente recente de securitate aeriană pe teritoriul României

Evenimentul survine în contextul în care regiunile din estul și nord-estul României s-au confruntat în ultima perioadă cu situații de alertă generate de pătrunderile unor drone în spațiul aerian național. Autoritățile competente continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate proveniența fragmentelor și circumstanțele în care acestea au ajuns pe teritoriul județului Neamț.

Cele mai recente evenimente majore raportate în România privind pătrunderea dronelor sau descoperirea fragmentelor de drone includ: