Un bărbat prins cu droguri și un miel în mașină scapă de închisoare. Ce pedeapsă a primit în Scoția

Oprirea de pe M74

Incidentul a avut loc pe 22 aprilie 2023, când poliția a oprit un Volkswagen Golf condus de Lindsey Sangster, partenera lui McNeil, potrivit BBC.

În afară celor doi, în mașină se mai afla un bărbat. Sergentul Nick Twigg, 42 de ani, a explicat în fața juraților că a avut un motiv pentru a opri autoturismul.

La prima percheziție, agenții au descoperit o pipă de sticlă în buzunarul portierei șoferului, iar alte pipe au fost confiscate de la McNeil și de la celălalt pasager, potrivit sursei citate.

Un miel botezat după Pablo Escobar

Pe bancheta din spate, polițiștii au dat însă și peste un miel pe nume Pablo, numit așa după cunoscutul baron columbian al drogurilor Pablo Escobar.

Sergentul a relatat că, atunci când a cerut lămuriri despre animal, McNeil i-a spus că partenera lui este „ciobăniță în formare”.

„Am întrebat-o pe Sangster de unde provine mielul, iar McNeil a spus că ea e ciobăniță în formare”, a spus polițistul în fața instanței.

Întrebat de procuroarea Julianna Keenan dacă afirmația era susținută de vreo dovadă, sergentul a negat.

„Nu, mielul mânca în acel moment dintr-o pungă de cartofi prăjiți lăsată pe bancheta din spate”.

Anterior, instanța aflase că Pablo provenea de la ferma North Lanrigg din Motherwell și îi aparținea fermierei Kirsty Mair.

Probele au arătat că Mair nu fusese de acord ca mielul să fie luat. Pe parcursul procesului, procuratura a renunțat însă la acuzația de tăinuire a animalului, pe motiv că la acel moment „nu fusese raportat niciun furt”.

Cocaină și heroină sub scaunul pasagerului

Billy, un câine polițist, a descoperit însă, sub scaunul pasagerului din față, două pungi: una cu cocaină, evaluată la 4.640 de lire sterline, cealaltă cu heroină, de 10.050 de lire sterline. Puritatea cocainei era de cel puțin 76%, arată sursa citată.

„Ofițerii au considerat că circumstanțele acestui caz indică distribuirea de cocaină și heroină, deoarece cantitatea găsită era prea mare pentru consumul personal”, conform probelor.

În septembrie, McNeil și Sangster au fost găsiți vinovați pentru deținere de cocaină și diamorfină cu intenția de a le distribui.

Versiunea apărării: un animal găsit în mijlocul drumului

Amândoi au negat că ar fi știut de drogurile din mașină. Aceștia au susținut că au încercat doar să-l scoată pe Pablo dintr-o situație periculoasă, pentru că se afla în mijlocul drumului. McNeil le-a spus juraților și că are experiență cu animalele, pentru că a lucrat alături de tatăl său, fost agricultor, acum pensionar.

Acesta a mai spus că mielul a apărut pe drum în timp ce se întorceau acasă, în Ayrshire, după un drum la Edinburgh, unde celălalt bărbat voia să cumpere o mașină.

McNeil a mai afirmat că Pablo era „deshidratat” și că, după cum arăta, nu ar fi primit hrană de câteva ore. Animalul avea plăcuță de identificare pe ureche, a mai susținut, astfel că intenția era să-l „ducă înapoi la proprietar”.

Șoferița, absentă la sentință

Juraților li s-a comunicat că Sangster conducea sub influența drogurilor și că își recunoscuse vinovăția într-un proces separat. Ea a primit interdicție de a conduce timp de 18 luni și obligația de a presta 100 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității.

Sangster, din Kilbirnie, nu s-a prezentat la pronunțarea sentinței, iar pe numele ei a fost emis un mandat de arestare.

Muncă în folosul comunității și brățară electronică

McNeil, din Fairlie, North Ayrshire, a revenit în boxa acuzaților pentru a-și afla pedeapsa. Avocata sa, Bronwyn Moore, a arătat că bărbatul lucrează acum ca șef de echipă la o firmă de construcții și că, în momentul arestării, se afla „în perioada cea mai grea a dependenței”.

Judecătorul Tony Kelly a decis ca acesta să presteze 300 de ore de muncă neremunerată în folosul comunității și să poarte o brățară electronică pentru șase luni.

McNeil trebuie să rămână în casă între orele 20:00 și 05:00, în condițiile în care magistratul a precizat și că a fost informat că riscul ca McNeil să recidiveze este scăzut.

Pablo, la rândul său, a ajuns înapoi la Kirsty Mair, proprietara sa. Mielul a fost returnat după ce a fost dus însă inițial la o fermă din Ayrshire, unde a stat cel puțin două zile. Pablo este acum sănătos și fericit, alături de „noii lui prieteni, miei de companie”, a declarat femeia, potrivit BBC.