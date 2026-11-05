PRIMA NEWS Cât noi căutăm gaura din buget, harta mondială a puterii se modifică. Avem ”Interese Mari şi mici”, la Prima News

„Interese mari şi mici”, cu Emma Zeicescu şi Mihai Radu este în fiecare joi seară, de la ora 20:00, la Prima News. 

Redactia Cotidianul - redactor
PRIMA NEWS Cât noi căutăm gaura din buget, harta mondială a puterii se modifică. Avem ”Interese Mari şi mici”, la Prima News

„Interese mari şi mici”, cu Emma Zeicescu şi Mihai Radu este în fiecare joi seară, de la ora 20:00, la Prima News. 

Încă se caută bani. Asta pare concluzia Guvernului Luca Niculescu la aproape trei săptămâni după instalare. Dacă liderii politici au fost destul de categorici cu privire la noi creşteri de taxe, când vine vorba despre indexarea pensiilor, creşterea salariului minim sau alte măsuri sociale, e mai multă reticenţă. 
Pe de altă parte, a fost o săptămână de foc în SUA. Alegerile de la mijloc de mandat au fost un duş rece pentru administraţia Trump. Rezultatele cu ecou global încă sunt ”mestecate” inclusiv în cancelariile europene, iar la noi, e destul de linişte pe acest subiect.
Sunt două cele teme mari abordate în această seară la Prima News, într-o nouă ediţie a emisiunii „Interese mari şi mici”, prezentată de Emma Zeicescu şi Mihai Radu.
La ora 20:00, dezbaterea se concentrează asupra actualităţii politice din România. Care sunt mizele momentului, ce negocieri şi strategii se conturează pe scena politică şi cum se poziţionează partidele în raport cu provocările guvernării? La aceste întrebări vor răspunde Gabriel Zetea, reprezentant PSD, şi Alin Stoica, reprezentant USR.
De la 21:00 trecem oceanul, alături de fostul ambasador al SUA la Bucureşti, Adrian Zuckerman şi de fostul ministru de externe, Adrian Cioroianu.
Ce înseamnă rezultatele alegerilor pentru Donald Trump? Cât de mult se poate schimba raportul de forţe în politica americană şi ce consecinţe ar putea avea aceste evoluţii asupra relaţiei dintre Statele Unite şi Europa, respectiv România?

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1 comentariu

  1. Să nu uităm că răul legat de interzicerea candidaturii lui Călin Georgescu în decembrie 2024 de la democrații americani ni se trage.

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