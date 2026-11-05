VIDEO Franța fierbe din nou. Un liceu a fost incendiat. Sute de mii de protestatari, în stradă

Tensiunile din Franța nu se opresc. Joi, țara se confruntă cu un nou val de proteste, organizate de sindicate pentru salarii mai mari și îmbunătățirea serviciilor publice. Până la ora 13:00, aproximativ 270.000 de persoane participaseră la manifestații în afara Parisului. Ziua a fost din nou marcată de violențe. Un liceu de lângă Toulouse a fost incendiat, iar manifestanții s-au confruntat cu forțele de ordine în mai multe orașe. Autoritățile au mobilizat 70.000 de polițiști și jandarmi, relatează Le Figaro.

Autoritățile au estimat inițial că între 500.000 și 700.000 de persoane ar putea ieși în stradă în afara Parisului. În capitală erau așteptați alți 40.000 până la 80.000 de manifestanți. Noua mobilizare vine după mai multe săptămâni de proteste împotriva politicilor guvernamentale. Manifestațiile de luna trecută au fost marcate de violențe, distrugeri și jafuri în mai multe orașe franceze.

Un liceu, incendiat lângă Toulouse. Ciocniri violente la Lyon și Nantes

Unul dintre cele mai grave incidente s-a produs la liceul Marie-Louise-Dissard-Francoise din Tournefeuille, în apropiere de Toulouse. Mai multe persoane cu fețele acoperite au pătruns în incinta unității de învățământ și au lansat dispozitive pirotehnice. Ulterior, un incendiu a izbucnit într-un spațiu administrativ al liceului.

Violențe au fost raportate și la Lyon. Potrivit prefecturii, aproximativ 500 de persoane îmbrăcate în negru și cu fețele acoperite, asociate grupurilor de tip black bloc, au mers în fața coloanei oficiale de manifestanți. Unele persoane au atacat vitrinele unei agenții de recrutare și au aruncat cu obiecte spre forțele de ordine. Polițiștii au intervenit cu gaze lacrimogene în zona Garibaldi.

La Nantes, manifestația s-a încheiat în apropierea Spitalului Universitar, unde au avut loc confruntări cu poliția. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene și grenade asurzitoare, apoi au intervenit împotriva unor persoane mascate. Mai mulți protestatari s-au refugiat pe terenul spitalului pentru a evita gazele. În apropiere, alte persoane au început să scoată pietrele din pavaj, pregătind blocuri de piatră care puteau fi folosite drept proiectile.

Situația a fost mai calmă la Bordeaux, unde mii de persoane s-au adunat în Piața Republicii, înaintea plecării în marș. Poliția a desfășurat însă un dispozitiv important de securitate în centrul orașului, mai ales în zonele comerciale afectate de jafurile din 17 octombrie.

Școli blocate și profesori în grevă

Protestele au afectat și sistemul de învățământ, unde elevii și profesorii s-au alăturat mobilizării naționale. La Paris un profesor a fost agresat în timpul incidentelor produse în fața liceului Lamartine. Unitatea de învățământ fusese blocată încă de la ora 06:30. În jurul orei 10:00, situația a degenerat după sosirea unor elevi din alte instituții. Au izbucnit altercații, iar un profesor care a intervenit a fost agresat.

Un alt incident a avut loc la liceul Cesar-Baggio din Lille, evacuat după deteriorarea unui contor de gaz. Potrivit unei surse din poliție, exista riscul producerii unei explozii.

În regiunea Lyon, liceul Pierre-Brossolette din Villeurbanne a fost evacuat după lansarea unor dispozitive pirotehnice. Conducerea a decis continuarea cursurilor online.

Ministerul francez al Educației a anunțat că aproximativ 16% dintre profesori participă la grevă, iar 33% dintre unitățile evaluate sunt afectate de proteste. Potrivit datelor comunicate de Guvern la ora 10:00, 81 de licee din cele aproximativ 3.700 din Franța erau blocate.

Sindicatele cer majorarea salariilor. 70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați în toată țara

Principalele organizații sindicale franceze cer creșterea salariilor, protejarea locurilor de muncă și suplimentarea fondurilor pentru serviciile publice. Sindicatele consideră că salariile nu au ținut pasul cu scumpirile și acuză Guvernul că nu oferă suficiente soluții pentru protejarea puterii de cumpărare.

Pe fondul protestelor, autoritățile au desfășurat unul dintre cele mai importante dispozitive de securitate din ultimele săptămâni. Ministrul francez de Interne, Laurent Nunez, a anunțat mobilizarea a 70.000 de polițiști și jandarmi, alături de unități speciale precum RAID, GIGN și BRI. Au fost pregătite și vehicule blindate, tunuri cu apă, elicoptere și drone.

La Paris, manifestația autorizată urmează traseul dintre Piața Republicii și Piața Națiunii, pe bulevardul Voltaire. Organizatorii solicitaseră inițial un alt traseu, dar justiția a confirmat restricțiile impuse de prefectură. Interdicții similare au fost adoptate și la Toulouse și Lyon, unde autoritățile au limitat accesul manifestanților în anumite zone centrale, pentru a preveni repetarea violențelor din octombrie.

Sindicatele contestă aceste restricții și susțin că dreptul la manifestație trebuie respectat.