Afacerea petrolieră dintre Trump și Putin este în pragul eșecului. Tancurile cu motorină rusă și-au schimbat cursul

Acordul petrolier controversat dintre administrația de la Washington și Moscova se confruntă cu un eșec răsunător, după ce mai multe tancuri cu motorină din Rusia, trimise inițial spre Statele Unite, au fost nevoite să-și schimbe radical rutele din cauza lipsei totale de cumpărători interesați și a riscurilor juridice uriașe.

Potrivit publicației The Moscow Times, cere citează Financial Times, două vase care transportau motorină de origine rusă în cadrul controversatei înțelegeri stabilite între liderii Donald Trump și Vladimir Putin și-au modificat traseele stabilite inițial și nu mai au ca destinație porturile americane. Această situație subliniază complexitatea și tensiunile majore generate de sancțiunile internaționale în sectorul energetic global, punând presiune suplimentară pe piețele internaționale.

Schimbarea rutelor maritime

Nava Leruo, un tanc petrolier sub pavilionul statului Sierra Leone și operat de o companie din Hong Kong, și-a redirecționat complet cursul maritim spre Brazilia. În același timp, o altă navă rusească, numită Talisman, a părăsit apele Oceanului Atlantic îndreptându-se spre Marea Mediterană și staționează în prezent în apropierea coastelor Algeriei.

Vasul are atribuit statutul oficial de „așteaptă dispoziții” (for orders), un indiciu clar că marfa transportată nu deține momentan un cumpărător confirmat sau un port de destinație finală. Ambele ambarcațiuni se află sub incidența directă a sancțiunilor occidentale stricte.

Un statut similar este înregistrat și pentru nava Agioi Fanendes, aparținând companiei grecești Eastern Mediterranean Maritime, care continuă totuși să navigheze spre apele Statelor Unite, deși reprezentanții acesteia au confirmat că portul exact de descărcare rămâne incert. Compania de analiză energetică Kpler sugerează că și această navă și-ar putea schimba destinația inițială spre New York.

Pe de altă parte, tancul Beast, controlat de entități din Seychelles și care a încărcat combustibil în portul rus Primorsk la sfârșitul lunii octombrie, își menține deocamdată direcția către coasta atlantică a SUA.

Reticența companiilor americane în fața riscurilor legale

Analistul senior de la Kpler, Matt Smith, a explicat că actorii din sectorul energetic american sunt reținuți în achiziționarea acestui tip de combustibil.

„Companiile americane ezită să cumpere motorină rusă din cauza riscurilor juridice imense și a spectrului sancțiunilor”, a subliniat specialistul. Această perspectivă a fost reconfirmată de avertismentele venite din partea oficialilor locali și a liderilor politici.

Guvernatorul statului New Jersey, Mikie Sherrill, unde se află cel mai important centru de distribuție a produselor petroliere de pe coasta de est a Statelor Unite, a transmis un semnal de alarmă ferm mediului de afaceri local. Aceasta a reamintit că înțelegerea diplomatică contravine legislației adoptate în anul 2022, care a interzis orice import de resurse energetice din Federația Rusă în urma izbucnirii conflictului din Ucraina.

De asemenea, autoritățile portuare și operatorii de terminale petroliere au fost avertizați să refuze manipularea acestor mărfuri.

Criza energetică din Statele Unite

Această răsturnare de situație survine într-un moment în care piața internă de combustibil din SUA se confruntă cu o penurie acută. Date recente au arătat că rezervele naționale de motorină au scăzut sub pragul de 100 de milioane de barili pentru prima dată în ultimele peste două decenii.

La începutul lunii octombrie, mai exact pe 9 octombrie, președintele Donald Trump anunța încheierea acordului petrolier cu Vladimir Putin, determinând Departamentul Trezoreriei SUA să suspende temporar aplicarea măsurilor restrictive asupra combustibilului rus până în aprilie 2027.

Cu toate acestea, opoziția legislativă nu a întârziat să apară. Membrii Congresului american au promis demararea unor anchete riguroase și au trimis notificări către instituțiile financiare și porturi solicitând arhivarea tuturor documentelor aferente acestor tranzacții.

Un avertisment sever a fost lansat și de reprezentantul Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților, Jamie Raskin, care a punctat clar: „Cumpărarea de motorină rusă expune companiile la amenzi uriașe de până la un milion de dolari și la pedepse privative de libertate de până la 20 de ani”. Astfel, viitorul acordului rămâne extrem de incert în fața presiunilor juridice și politice.