Bob Dylan, în audiență privată la Papa Leon al XIV-lea, la Vatican. Ce cadouri și-au oferit cei doi

Papa Leon al XIV-lea l-a primit miercuri, 4 noiembrie, pe celebrul artist american Bob Dylan, într-o audiență privată la Vatican. Întâlnirea a avut loc la Palatul Apostolic și a fost organizată cu ajutorul unui oficial al Vaticanului. Cei doi au discutat pentru câteva minute și au făcut schimb de cadouri, relatează CNN.

Întâlnirea a fost facilitată de părintele Antonio Spadaro, un oficial al Vaticanului cunoscut pentru inițiativele sale de apropiere între Biserica Catolică și lumea culturală. Spadaro a organizat, tot în acest an, și o întâlnire între Papa Leon al XIV-lea și cântăreața Patti Smith. După audiență, preotul a descris momentul într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

„A fost greu să nu simți emoția de a participa la o întâlnire care avea cu adevărat aerul unui moment istoric, cu sentimentul că, la fiecare pas prin Palatul Apostolic, absolut orice s-ar fi putut întâmpla!”, a scris Antonio Spadaro.

Potrivit presei Vaticanului, discuția dintre cei doi a fost scurtă și a inclus câteva schimburi de replici într-o atmosferă relaxată. Papa Leon al XIV-lea i-a oferit muzicianului un rozariu, iar Bob Dylan i-a dăruit un exemplar al autobiografiei sale, Chronicles: Volume One.

Papa Leon al XIV-lea a citat versurile lui Bob Dylan într-o carte

Suveranul Pontif, născut la Chicago sub numele Robert Prevost, este familiarizat cu muzica lui Bob Dylan. În iulie 2026, Papa a citat versuri din piesa „Go Away You Bomb”, scrisă de artist în 1963, în prefața unei cărți dedicate păcii și dezarmării. Cântecul, care nu a fost lansat oficial, reprezintă un protest împotriva armelor nucleare. Mesajul său se apropie de pozițiile exprimate de Papa Leon al XIV-lea, care a criticat războiul din Iran și a susținut opoziția Bisericii Catolice față de armele nucleare.

Bob Dylan, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură în 2016, se află în Italia în cadrul turneului său „Rough and Rowdy Ways”. Artistul are programat un concert la Roma, joi, 5 noiembrie.