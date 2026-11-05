Oana Gheorghiu, atac dur la liderii PSD după botezul de lux al lui Simonis. Rogobete, criticat pentru că a dat vina pe Bolojan

Într-o postare pe Facebook, Oana Gheorghiu i-a luat la rost pe greii PSD, după botezul fiului lui Alfred Simonis. Ministrul Sănătății a fost ironizat pentru modul în care a criticat public măsurile economice adoptate de Ilie Bolojan. Gheorghiu îi acuză pe social-democrați că s-au îmbogățit ocupând funcții de stat, în timp ce românii se confruntă cu dificultăți financiare.

„Sper că sunteți așezați când citiți aceste rânduri. Nu știu dacă ați aflat încă cine este de vină, de fapt, pentru luxul și opulența de la botezul copilului domnului Simonis. Tocmai când credeam că nimic nu-l poate depăși în penibil pe domnul Grindeanu, care și-a cerut scuze public nu pentru bogăția ostentativă în care trăiesc liderii PSD, ci pentru «percepția» creată în rândul oamenilor, a apărut domnul Rogobete”, a scris Oana Gheorghiu.

Fostul vicepremier face referire la declarațiile ministrului Sănătății, care a susținut că nemulțumirea publică a fost amplificată de dificultățile economice ale românilor.

„Explicația domniei sale pentru indignarea publică urmare a botezului de lux? Domnul Rogobete susține că oamenii nu s-ar fi supărat atât de tare «dacă n-ar fi fost sărăciți în ultimul hal» de Ilie Bolojan. Da, ați citit corect: pentru botezul de sute de mii de euro organizată de colegul său Alfred Simonis, vinovat e Ilie Bolojan”, a continuat aceasta.

Acuzații la adresa liderilor PSD: „Au primit funcții de la partid și s-au îmbogățit peste măsură”

Oana Gheorghiu susține că liderii PSD au acumulat averi în timp ce au ocupat funcții în instituțiile statului.

„Domnii Grindeanu, Ciolacu, Simonis, Rogobete și mulți alți participanți la evenimentul fastuos de la Timișoara, alături de soțiile ori amantele lor, după caz, au lucrat toată viața doar la stat. Au primit funcții de la partid și s-au îmbogățit peste măsură, asta în timp ce oamenii obișnuiți au devenit tot mai săraci”, a afirmat Gheorghiu.

În finalul mesajului, fostul vicepremier avertizează că nemulțumirea populației față de clasa politică ar putea avea consecințe pentru PSD.

„Românii s-au săturat de batjocura acestor sinecuriști de carieră. Abia așteaptă prima ocazie să le poată transmite un mesaj răspicat domnilor de la PSD, obișnuiți să trăiască pe lux și opulență. S-a întâmplat în Ungaria. S-a întâmplat în Serbia. Se va întâmpla și, în curând, și în România”, și-a încheiat aceasta mesajul.

Ce a declarat Alexandru Rogobete despre scandalul de la botezul lui Simonis

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a participat la botezul organizat sâmbătă, 31 octombrie, la Timișoara. Evenimentul a reunit mai mulți politicieni social-democrați, iar nașul copilului a fost Sorin Grindeanu, președintele PSD. Invitat luni seară la B1 TV, Rogobete a susținut că reacțiile negative din spațiul public au fost influențate de situația economică a românilor.

„Cred că n-ar fi existat nivelul acesta foarte ridicat de dezbatere publică pe acest subiect dacă oamenii n-ar fi fost sărăciți în ultimul hal, în ultima perioadă, de către Ilie Bolojan”, a declarat ministrul Sănătății.

Rogobete l-a acuzat pe fostul premier că a agravat situația economică și că a creat tensiuni în societate.

„Cred că Bolojan a făcut mare rău României, în sensul în care a creat cea mai mare criză financiară, economică. Oamenii o duc rău, oamenii simt această criză în propriul buzunar”, a afirmat acesta.

La rândul său, Sorin Grindeanu a declarat că înțelege criticile provocate de imaginile de la petrecere și că regretă percepția creată în rândul românilor afectați de măsurile de austeritate.