Peste 11.000 de pasageri Dan Air și-au pierdut rezervările. Unde pot cere banii înapoi

Biletele vizate de anulare

Măsura privește toate rezervările achitate cu cardul prin Netopia Financial Services pentru care procesatorul nu a transferat banii către Dan Air, se arată în comunicatul transmis pasagerilor.

Compania susține că sumele încasate pentru aceste bilete nu i-au fost virate niciodată, pentru că, din 23 octombrie 2026, Netopia a blocat toți banii plătiți de pasageri.

Fondurile reținute trec în prezent de 930.000 de euro, la care se adaugă circa 440.000 de euro în garanții, adică un total de peste 1,3 milioane de euro, potrivit Dan Air, arată sursa citată.

Contractul de procesare, reziliat fără preaviz

Situația s-a agravat pe 2 noiembrie 2026, când Netopia a renunțat, din proprie inițiativă și fără a anunța în prealabil, la contractul de procesare a plăților, afirmă compania. Consecința, spun reprezentanții Dan Air, este că „DAN AIR nu mai are absolut niciun control asupra procesului de rambursare”.

Într-un mesaj ulterior, compania a revenit asupra rezilierii, despre care a spus că a fost decisă „unilateral și fără preaviz”, și a anunțat că Netopia a blocat și opțiunea de plată cu cardul.

Unde pot cere pasagerii rambursarea

Pentru a-și recupera banii, pasagerii sunt îndrumați de Dan Air să se adreseze direct Netopia, întrucât compania spune că nu are acces la fondurile blocate și netransferate.

O altă cale este cererea de rambursare depusă la banca emitentă a cardului folosit la plată, prin procedura de refuz la plată, cu argumentul că procesatorul nu a virat banii furnizorului serviciului.

Zborurile, mutate de la Bacău la Otopeni

Dan Air a anunțat recent și că își transferă temporar toate operațiunile de pe Aeroportul George Enescu din Bacău pe Aeroportul Henri Coandă Otopeni. Compania explică decizia prin „pierderea încrederii în conducerea executivă a Aeroportului Bacău, condusă de directorul general Radu Bezniuc”.

Cererea de insolvență din spatele plecării de la Bacău

Mutarea operațiunilor la Otopeni vine după ce, pe 29 octombrie 2026, Aeroportul Bacău a cerut deschiderea procedurii insolvenței împotriva Dan Air.

Compania aeriană susține că cererea a fost depusă chiar dacă, potrivit comunicatului emis de aeroport, peste 83% din restanțe nu depășeau 33 de zile vechime, în condițiile în care legea prezumă insolvența abia pentru datoriile neplătite la 60 de zile.

Dan Air afirmă că, în acel moment, achitase deja 100.000 de lei și negocia o eșalonare asemănătoare celei stabilite și respectate în 2025. În plus, compania depusese încă din 22 octombrie propria cerere de reorganizare, aflată sub protecția instanței.

Ulterior, aeroportul a cerut noi plăți pentru a continua serviciile de handling. Dan Air prezintă însă dificultățile sale temporare ca fiind provocate exclusiv de blocarea banilor pasagerilor de către Netopia.