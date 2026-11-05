Val de amenințări cu bombă pe cerul Europei. 18 avioane vizate într-o singură zi. Reacția Comisiei Europene

Europa s-a confruntat joi cu un val de amenințări cu bombă, care a afectat 18 zboruri comerciale. Mai multe avioane au fost deviate către alte aeroporturi, iarunele au fost escortate de aeronave militare. Printre cursele vizate se numără și un avion Wizz Air, care a aterizat la București.

Bilanțul prezentat de The Guardian arată că 18 aeronave au primit amenințări în cursul zilei de joi. Incidentele au afectat curse operate de Ryanair, Wizz Air, Aer Lingus, Finnair, LOT Polish Airlines și Aegean Airlines.

Alertă cu bombă la Otopeni. 182 de pasageri, evacuați dintr-un avion Wizz Air

Una dintre amenințări a vizat cursa Wizz Air Milano-București. Aeronava a aterizat joi dimineață, în jurul orei 11:09, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Echipajul a informat turnul de control despre existența unei amenințări cu bombă. Autoritățile au activat imediat procedurile de securitate și au constituit o celulă de criză la nivelul aeroportului.

Cei 182 de pasageri și șapte membri ai echipajului au fost debarcați și conduși în terminal. Specialiștii Brigăzii Antiteroriste a SRI au verificat aeronava, bagajele și pasagerii.

În urma controalelor, autoritățile au stabilit că amenințarea nu se confirmă. Nu au fost descoperite dispozitive explozive sau alte obiecte suspecte. CNAB a anunțat că traficul aerian s-a desfășurat în siguranță, fără perturbări ale programului de zbor.

Avioane de vânătoare mobilizate în Franța, Bulgaria și Italia

Unul dintre primele incidente ale zilei a vizat un avion Aer Lingus, care zbura de la Dublin la Roma. Aeronava a fost redirecționată către baza militară Evreux, din Franța, după primirea unei amenințări cu bombă. Forțele aeriene franceze au trimis avioane de vânătoare pentru a escorta aeronava. Aceasta a aterizat în siguranță, iar pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați pentru efectuarea verificărilor.

Autoritățile bulgare au intervenit în cazul a trei zboruri Ryanair cu destinația Sofia, care decolaseră din Madrid, Copenhaga și Londra Stansted. Armata bulgară a mobilizat avioane MiG-29 pentru interceptarea și escortarea aeronavelor civile. Două dintre acestea au aterizat la Sofia, în timp ce avionul venit de la Londra a fost redirecționat către Plovdiv. Verificările nu au indicat prezența unor obiecte suspecte, iar activitatea aeroporturilor din Sofia și Plovdiv a revenit la normal.

În Italia, un avion Finnair care zbura de la Helsinki la Roma a fost escortat de aeronave militare până la Aeroportul Fiumicino. Și în acest caz, controalele au avut rezultate negative. O altă cursă Finnair, de la Helsinki la Viena, a fost vizată de o amenințare similară. Compania a confirmat că ambele aeronave au ajuns în siguranță la destinație.

Alte două alerte au fost raportate în cazul unor zboruri cu destinația Milano Malpensa. Este vorba despre un avion Aegean Airlines, venit de la Salonic, și o aeronavă Ryanair, care decolase din Porto. Ambele au aterizat în siguranță.

Tot joi, un avion Wizz Air care zbura de la Milano la Varșovia a fost deviat către Viena. Un zbor LOT Polish Airlines, de la Varșovia la Bruxelles, a ajuns la destinație, fără să fie descoperite obiecte periculoase. Situații similare au fost raportate și în Cehia și Spania.

La Praga, patru avioane au fost vizate de amenințări cu bombă. Poliția cehă a anunțat că verificările au avut rezultate negative. Ancheta a fost preluată de structura specializată în combaterea terorismului, extremismului și criminalității informatice.

Pe Aeroportul Madrid-Barajas, alte trei curse au primit amenințări. Autoritățile spaniole au activat procedurile de securitate, dar verificările au exclus existența unui pericol.

Potrivit informațiilor transmise de autoritățile aeroportuare italiene, unele dintre amenințările care au vizat curse spre Roma au fost trimise prin e-mail. Mesajele ar fi fost semnate în numele unei presupuse grupări numite „Luptătorii Statului Masculin”. Expeditorii susțineau că vizează un „regim feminist” și amenințau cu explozii. Identitatea autorilor nu a fost confirmată.

Comisia Europeană a activat mecanismul de schimb de informații. Nu este clar dacă incidentele au legătură între ele

Comisarul european pentru transporturi, Apostolos Tzitzikostas, a reacționat joi la valul de amenințări și a anunțat că instituțiile europene urmăresc îndeaproape situația.

„Orice amenințare la adresa civililor este inacceptabilă. Asigurarea siguranței și securității cetățenilor rămâne o prioritate”, a transmis oficialul european într-o postare pe X.

Tzitzikostas a precizat că instituțiile europene colaborează cu statele afectate și cu Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației.

„Monitorizăm îndeaproape situația și suntem în contact cu statele membre afectate și cu Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației. Mecanismul de schimb de informații la nivelul UE privind securitatea aviației a fost activat”, a declarat acesta.

Comisarul a cerut autorităților naționale să colaboreze cu operatorii aeroportuari, companiile aeriene și forțele de ordine pentru evaluarea amenințărilor și desfășurarea anchetelor. În același timp, oficialul european a avertizat că nu există suficiente informații pentru a stabili dacă toate incidentele au fost coordonate.