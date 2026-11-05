O fostă consilieră județeană PSD care a fost urmărită în trafic de poliție, printre noii secretari de stat numiți de premier

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, premierul Luca Niculescu a numit-o pe Cristina Breșug în funcția de secretar de stat. Aceasta are două licențe, una în inginerie alimentară și una în agricultură. Totodată, aceasta a urmat și două masterate: unul în inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală și unul în management și audit în administrație și afaceri.

Aceasta activează în organizația PSD Botoșani. De-a lungul timpului, Cristina Breșug a fost președinta Autorității Teritoriale de Ordine Publică (ATOP) Botoșani, dar și membră în CA-ul mai multor instituții, precum unități de învățământ sau Biblioteca Județeană din Botoșani.

Din 2012 este consilier județean în Botoșani.

În perioada aprilie 2024-martie 2025, Cristina Breșug a fost subprefect al județului Botoșani. A părăsit această funcție în momentul în care a fost numită secretar de stat în Ministerul Economiei de fostul premier Marcel Ciolacu. În septembrie 2025 a fost, însă, eliberată din funcție.

Cristina Breșug, război cu poliția în instanță

Cristina Breșug a fost și în centrul unui subiect controversat. Pe 23 aprilie 2022, când era consilier județean și președintă a ATOP Botoșani, conducea un autoturism spre localitatea Baisa, unde funcționează sediul social al unei firme controlate de ea.

Pe drum, aceasta a depășit neregulamentar o altă mașină, iar un echipaj de poliție care venea din sens opus a observat-o și i-a făcut semn să oprească. Totodată, oamenii legii au folosit și semnalele acustice și luminoase, însă aceasta nu s-a conformat.

Astfel, polițiștii au urmărit-o pe aceasta până în localitatea Baisa, unde Cristina Breșug a intrat în curtea societății pe care o conduce. Oamenii legii au urmat-o. I-au aplicat acesteia o amendă și i-au reținut permisul.

Cristina Belșug a atacat sancțiunile în instanță și a acuzat un abuz din partea oamenilor legii. A pierdut și pe fond și în apel.

„Niciunul din argumentele invocate de petentă în plângere nu constituie motiv de nulitate (absolută sau relativă) a procesului verbal de contravenție. Mașina poliției a pătruns în curtea Carmangeriei Stejarul și de aici în curtea locuinței petentei, deoarece aceasta din urmă nu a oprit la semnalul organului de poliție ci și-a continuat drumul până în curtea ei, unde mașina poliției a urmat-o”, se arată în motivarea Judecătoriei Botoșani, instanța de fond, consultată de Cotidianul.

„În speţă nu apar dovedite împrejurări de fapt speciale, care să justifice înlăturarea amenzii sau a măsurii complementare a suspendării permisului de conducere, petenta-apelantă demonstrând, dimpotrivă, că nu a înţeles relevanţa faptei sale şi nu şi-a asumat responsabilitatea pentru nerespectarea regulilor rutiere, fie ea, această nerespectare, voită ori – rezultat al simplei neatenţii”, a motivat și Tribunalul Botoșani, instanța care a judecat apelul, potrivit încheierii consultate de Cotidianul.

Cristina Breșug a înregistart procesul împotriva Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Botoșani în mai 2022. Decizia pe fond a fost dată în ianuarie 2023, iar cea definitivă în iunie 2024, la două luni după ce a fost numită subprefect. Numirea a avut loc pe 11 aprilie 2024.

Ioan-Cristian Șologon

Ioan-Cristian Șologon, susținut de PSD, a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor. A mai ocupat această funcție înainte de ieșirea PSD de la guvernare, în primăvara acestui an.

Potrivit site-ului său personal, între 2005-2009 a lucrat ca inspector la Consiliului Județean Suceava, iar mai apoi a fost director executiv al Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă (AJOFM) Suceava.

Totodată, între 2013-2015 a fost director la Cancelaria prefectului din Suceava. În 2017 a fost numit subsecretar de stat la Ministerul Dezvoltării Regionale, funcție pe care a ocupat-o până în 2019.

Imediat după a fost consilier parlamentar până în 2021, an în care a fost numit subprefect al județului Suceava. A stat pe funcție până în 2024, iar în martie 2025 a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Și-a dat demisia în aprilie 2026, odată cu retragerea PSD de la guvernare.

În 2024 a candidat pe listele PSD Suceava pentru un loc de senator.

Ionuț-Cristian Săvoiu

Tot la Ministerul Transporturilor a fost numit secretar de stat Ionuț-Cristian Săvoiu, susținut de organizația PSD din Dâmbovița. Cu o carieră începută în anii 1990, Săvoiu a fost lector la Universitatea Valahia din Târgoviște, inginer și inspector de specialitate la Oficiul de Cadastru și Organizarea Teritoriului din Dâmbovița, dar și director în mai multe companii private. Una dintre ele înființate chiar de el.

În septembrie 2004 ajungea director general adjunct la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), funcție pe care o ocupa până în februarie 2005.

Șapte ani mai târziu, în 2012, era ales deputat din partea PSD. În 2016 nu mai intra în Parlament și s-a ocupat timp de un an de zile de compania familiei. În aprilie 2018 era numit administrator public al județului Dâmbovița.

Revenirea la București s-a petrecut în februarie 2022, când a fost numit secretar de stat la Ministerul Transporturilor. Și el și-a dat demisia în aprilie 2026, când PSD a ieșit de la guvernare.

Gheorghița Daniela Barbu

Gheorghița Daniela Barbu, numită secretar de stat la Ministerul Muncii, originară din Dolj, este portretizată în presa națională și locală ca o apropiată a Liei Olguța Vasilescu, primarul din Craiova. Este absolventă a Facultății de Electrotehnică a Universității din Craiova, dar cariera și-a construit-o în domeniul muncii.

Primul său loc de muncă a fost la AJOFM Dolj, unde a fost șef serviciu la Agenția Locală Craiova, din 1996 până în 2009. A avansat atunci la funcția de director coordonator al instituției, funcție pe care a ocupat-o până în 2010.

În București ajunge pentru prima dată în decembrie 2011, când a fost consiliera fostului deputat PSD Valeriu Zgonea. În iunie 2012 se întorcea, însă, la Craiova, unde a fost numită director executiv al AJOFM Dolj. A stat pe funcție până la începutul anului 2017.

În ianuarie 2017, Lia Olguța Vasilescu a adus-o la București pentru a îi fi consilieră în perioada în care a fost ministra Muncii. Câteva luni mai târziu, în aprilie 2017, Gheorghița Daniela Barbu era numită secretar de stat la ministrul condus de Lia Olguța Vasilescu.

A ocupat mai apoi funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, a revenit să conducă AJOFM Dolj, dar a fost și director general al Direcției Generale de Asistență Socială.

Totodată, Gheorghița Daniela Barbu a ajuns în 2020 viceprimar al municipiului Craiova, iar în 2022 a fost numită prefect al județului Dolj. În 2024 a fost numită din nou secretar de Stat la Ministerul Muncii, funcție pe care a ocupat-o până la ieșirea PSD de la guvernare.

Silviu Macovei

Un alt secretar de stat numit de premierul Luca Niculescu miercuri este Silviu Macovei, la Ministerul Afacerilor Interne. Acesta provine din organizația PSD Iași. Absolvent de drept, Silviu Macovei a lucrat timp de aproximativ 10 ani ca jurist la diferite firme și instituții publice.

În 2012 a fost ales consilier județean din partea PSD în Iași. În 2016 a fost reales, dar a prins și un loc de deputat pe listele PSD, astfel că a venit la București. A mai prins un mandat de parlamentar în 2020, iar în 2025 a fost numit secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne.

Și el a plecat în aprilie 2026, odată cu retragerea PSD de la guvernare. Numirea de miercuri reprezintă, astfel, o întoarcere la minister.

Dragoș Drăghescu

La Ministerul Dezvoltării a fost numit secretar de stat Dragoș Drăghescu. Acesta este vicepreședintele PSD Gorj și a mai fost subsecretar de stat în cadrul aceluiași minister, în guvernul Bolojan.

Acesta a plecat din Ministerul Dezvoltării când a ieșit PSD de la guvernare și revine acum.

În februarie 2026, Constantin Ciprian Iacob, senator AUR, îi cerea lui Ilie Bolojan să îl demită pe Dragoș Drăghescu. Senatorul AUR reclama faptul că a cerut Minsiterului Dezvoltării date cu privire la stadiul lucrărilor de restaurare la Muzeul Național „George Enescu” Palatul Cantacuzino din București, iar răspunsul semnat de subsecretarul Dragoș Drăghescu ar fi fost plin de greșeli.

„În primul rând, asistăm la o substituire nejustificată a obiectului solicitării. Deși interpelarea viza explicit monumentul istoric din Capitală, domnul subsecretar de stat a furnizat date despre un obiectiv din județul Botoșani. Această eroare flagrantă denotă faptul că documentul a fost asumat prin semnătură fără o minimă lectură prealabilă, ceea ce constituie o neglijență profesională inacceptabilă la acest nivel.

În al doilea rând, documentul semnat de domnia sa conține o incongruență administrativ-teritorială majoră. Confuzia între un proiect din București, finanțat prin Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, și unul din municipiul Dorohoi, aflat în stadii incipiente de promovare prin CNI, demonstrează o incapacitate vădită de a coordona portofoliul de investiții și o tratare superficială a realităților din teritoriu”, susținea senatorul AUR.

Vlad-Ștefan Niculae

O altă numire de la Ministerul Dezvoltării este cea a lui Vlad-Ștefan Niculae, vicepreședintele PSD Pitești. Acesta este absolvent al Universității Tehnice de Construcții din București.

În 2022 era numit pentru prima dată secretar de stat în Ministerul Dezvoltării, însă în septembrie 2025 era eliberat din funcție de premierul de la acea vreme, Ilie Bolojan. Acum, Luca Niculescu l-a repus în funcție.

Înainte de a ajunge secretar de stat, Vlad-Ștefan Niculae a lucrat la mai multe firme private.

Pavel Casian Nițulescu

Unul dintre noii secretari de stat numiți la Ministerul Energiei este Pavel Casian Nițulescu. Acesta și-a început cariera profesională în 1991, când a lucrat ca lăcătuș mecanic la Uzina de Preparare Petrila. A lucrat pe acest post până în 1997, când a avansat ca inginer. La acel moment, potrivit datelor din CV-ul său, încă era student la prima sa facultate, cea de Mașini și Instalații Electromecanice din cadrul Universității Tehnice Petroșani, pe care a urmat-o între 1992-1998.

De-a lungul timpului a mai lucrat în Valea Jiului, a fost șef secție transport la Societatea Națională a Huilei și a mai avut funcții de conducere la CEH Sucursala Pretserv Petroșani.

În ianuarie 2022 a fost numit secretar de stat în Ministerul Energiei, unde a rămas până în aprilie 2026, când PSD a plecat de la guvernare.

În 2023 ajunge membru în Consiliul de Supraveghere al CE Oltenia, unde rămâne până în 2024. În 2025 ocupă un loc de membri în Consiliul de Administrație al Nuclearelectrica.

Potrivit CV-ului său, la începutul acestui an a fost numit președinte al Consiliului de Administrație SN Romgaz Filiala Depogaz și al Consiliului de Administrație CCGT Turceni.

Laurențiu Gîdei

Premierul Luca Niculescu a numit un secretar de stat și la Ministerul Economiei. Este vorba despre Laurențiu Gîdei, un politician cunoscut în rândul social-democraților.

Acesta a absolvit liceul în 1994, însă abia în 2007 s-a înscris la facultate. Laurențiu Gîdei a urmat cursurile Facultății de Relații Internaționale și Studii Europene din cadrul Universității Danubius din Galați, între 2007-2010. În 2015 s-a înscris iar la facultate. De această dată a ales Facultatea de Științe ale comunicării de la Universitatea Apollonia din Iași, pe care a terminat-o în 2018.

În ceea ce privește parcursul profesional, imediat după ce a terminat liceul, Laurențiu Gîdei s-a angajat la o firmă de telecomunicații din Bacău. A lucrat acolo timp de cinci ani, din 1995 până în 2000.

Mai apoi, până în 2003, a lucrat ca maistru instructor la Clubul Copiilor și Elevilor din Târgu Bujor. Din 2004 până în 2007 a fost șef de șantier și coordonator al unei firme de construcții în Madrid.

În 2009 vine și prima funcție la stat. Mai exact, acesta a obținut un post de șef birou la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), unde a lucrat până în 2012.

În acel an a candidat din partea APP, alianța dintre PDL și UNPR, la primăria orașului Târgu Bujor și a și câștigat. Astfel, devenea edil.

A trecut mai apoi la PSD, iar în 2020 a reușit să obțină un loc de deputat. A mai candidat și în 2024 din partea PSD pentru un loc de senator, însă nu a reușit să reintre în Parlament. A fost numit, în schimb, în martie 2025, de Marcel Ciolacu, secretar de stat la Ministerul Economiei. A plecat din funcție în aprilie 2026, odată cu plecare PSD din guvern. Acum, la șase luni distanță, revine pe funcție prin semnătura lui Luca Niculescu.