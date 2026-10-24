Autostradă în carouri roșii într-o rezervație de tigri din India. Ce s-a schimbat pentru șoferi și pentru animale

Autoritățile din India au reamenajat un tronson de autostradă de 11,96 kilometri care traversează Rezervația de tigri Veerangana Durgavati, din Madhya Pradesh, pentru a reduce întâlnirile periculoase dintre vehicule și animalele sălbatice, scrie ilmessaggero.it.

Proiectul, realizat de NHAI, combină un marcaj roșu în carouri cu pasaje pentru faună și cu protecții pe marginea drumului.

Tigrii, printre victimele traficului

Ministerul Transporturilor și Autostrăzilor din India a prezentat proiectul sub sloganul „Red roads, Green intent”, cu gândul la șoferi și la vehicule, dar în primul rând la fauna sălbatică.

Potrivit sursei citate, nici în această țară uriașă animalele ajunse pe drumuri și autostrăzi nu reprezintă o problemă minoră, mai ales din cauza numărului mare de specii protejate sau amenințate cu dispariția.

Tigrii, de exemplu, își pot pierde viața pe asfalt după o apropiere prea mare de mașini. Așa a luat naștere ideea, considerată genială din anumite puncte de vedere, a primului tronson de autostradă din India și din lume care urmărește să îi protejeze deopotrivă pe șoferi, animale, dar și habitatul.

Un drum prin fostul Sanctuar Naurdehi

Lucrarea, încheiată acum și aflată sub monitorizarea Ministry of Road Transport & Highways, a fost executată de NHAI, National Highways Authority of India, pe o lungime de 11,96 kilometri.

Noul tronson a schimbat astfel configurația rutieră a unei zone sensibile, unde tigrii apar mult mai des.

Traseul străbate Rezervația de tigri Veerangana Durgavati din Madhya Pradesh, mai cunoscută sub vechiul nume de Sanctuarul Naurdehi.

Carourile care impun o viteză redusă

Elementul central al proiectului este marcajul rutier. „Marcajul roșu în carouri, primul de acest fel, este alcătuit dintr-un strat superficial roșu, termoplastic. Aplicat la cald, are o grosime de 5 milimetri”, arată autoritățile într-un comunicat.

Potrivit documentului, culoarea vie semnalează le șoferilor din primul moment că au intrat într-un coridor sensibil și îi face, firesc, să circule mai încet. Dincolo de dispunerea în carouri, și suprafața puțin ridicată a marcajului contribuie la încetinirea mașinilor, fără frânările bruște cu care șoferii sunt obișnuiți.

Autoritățile insistă asupra echilibrului dintre siguranță și natură și susține că „impactul este astfel minim, iar protecția maximă, fără nicio perturbare a deplasării faunei și nici a habitatului acesteia”.

Treceri pe sub carosabil, dedicate faunei

Pe traseul tronsonului au fost amenajate 25 de pasaje subterane destinate exclusiv animalelor. Ca să nu mai traverseze drumul pe neașteptate, fauna este ghidată spre intrările acestor pasaje cu ajutorul unor garduri și lanțuri, arată sursa citată.

Bariere între mașini și pădure

Și marginile drumului au fost regândite, cu scopul de a ține vehiculele departe de zona împădurită.

„Pe marginea carosabilului, o linie albă și parapete joase din beton împiedică autoturismele și, în general, orice vehicul să pătrundă în zonele verzi. Totul pentru a proteja pădurea”, se mai precizează în comunicat.

Mai puține accidente după câteva luni

Soluția funcționează de câteva luni și pare să fi fost primită bine, în special de tigri, dar și de speciile sălbatice mai comune. De asemenea, s-au rărit accidentele provocate de viteză și de prezența animalelor sălbatice pe carosabil.

Un model care ar putea fi preluat

Ideea care se pune acum este dacă ar merita luată în calcul această soluție și pentru alte specii.

„Dacă marcajul în carouri a funcționat în cazul tigrilor, ar putea funcționa și pentru urși. Chiar și pentru lupi. Sigur, ar fi nevoie de multă vopsea roșie și de un strop de curaj în plus. Și nimeni nu s-ar mai răni”, se arată în finalul articolului.