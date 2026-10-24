Concert Regal Caritabil la Ateneul Român: mari nume ale muzicii clasice urcă pe scenă pentru tinerii artiști

Fundația Regală Margareta a României organizează mâine, de la ora 19.00, cea de-a XVII-a ediție a Concertului Regal Caritabil. Acesta este unul dintre cele mai importante evenimente culturale și filantropice ale anului. Găzduit de Ateneul Român și desfășurat în prezența Familiei Regale a României, evenimentul are ca scop strângerea de fonduri pentru programul național „Tinere Talente”, dedicat susținerii tinerilor artiști proveniți din familii cu venituri modeste.

Pe scena Ateneului vor urca baritonul Mihai Damian, câștigător al Concursului Internațional Operalia 2025, soprana Georgiana Dumitru, fostă bursieră a programului „Tinere Talente”, Orchestra Camerata Regală și Corul de Cameră „Preludiu – Voicu Enăchescu”. Întregul ansamblu va fi condus de dirijorul Tiberiu Soare, unul dintre cei mai apreciați muzicieni români ai momentului. Repertoriul va include lucrări semnate de George Enescu, Giuseppe Verdi, Wolfgang Amadeus Mozart, Giacomo Puccini, Johann Sebastian Bach și alți compozitori de referință ai muzicii universale.

WHAT REMAINS – Ce rămâne

Evenimentul va oferi însă mai mult decât un concert. În rotonda Ateneului va putea fi vizitată expoziția „WHAT REMAINS – Ce rămâne”. Aceasta este realizată de tinerii artiști vizuali bursieri ai ediției 2026, sub coordonarea designerului Cristian Samfira. Publicul va avea ocazia să descopere și alte inițiative creative dezvoltate în cadrul programului de sprijin pentru tineri.

Fondurile obținute din vânzarea biletelor, donații și sponsorizări vor fi direcționate integral către programul „Tinere Talente”. Lansat în 2009, acesta oferă nu doar burse, ci și mentorat, cursuri de perfecționare și oportunități de promovare pentru tinerii muzicieni și artiști vizuali aflați la început de drum. Până în prezent, programul a acordat 506 burse și a investit peste 2,2 milioane de euro în dezvoltarea noii generații de artiști români.

Impactul investiției în educația artistică

Organizatorii subliniază că succesul unor artiști precum soprana Georgiana Dumitru, care a beneficiat de sprijinul Fundației între 2018 și 2020 și care urcă acum pe scena concertului în calitate de invitată, demonstrează impactul concret al investiției în educația artistică.

Pentru cei care nu pot participa la Ateneul Român, Concertul Regal Caritabil va fi transmis în direct de Radio România Muzical și pe canalele oficiale de Facebook și YouTube ale Fundației Regale Margareta a României.

Concertul Regal – o Gală caritabilă cu tradiție

Concertul are loc anual pe 25 octombrie, de ziua de naștere a Regelui Mihai, fondator al Fundației Regale Margareta a României. Este cel mai longeviv și de succes eveniment de fundraising din România, prima ediție fiind organizată în 2008.