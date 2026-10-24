Frumoasele unguroaice ale filmului românesc. Julieta și Anca Szony, Ana Szeles, Eniko Szilagyi și Reka Nagy

În cinematografia românească există un capitol scris cu farmec și o frumusețe care nu se uită de cinci doamne speciale. Un capitol în care cinci unguroaice frumoase au redefinit feminitatea pe ecran și au devenit repere pentru generații întregi. Nu au fost doar frumoase. Au avut stil și carismă. Și, mai ales, succes la sexul puternic.

Julieta Szönyi – Fragila Otilia, puternica Adnana

Julieta Szönyi este, fără exagerare, una dintre cele mai frumoase și mai elegante actrițe din istoria filmului românesc. Unguroaică născută la Timișoara, Julieta a devenit Otilia Mărculescu în Felix și Otilia, rolul care a transformat-o într-un simbol al feminității inteligente. Apoi a fost Adnana în Toate pânzele sus, personajul care a electrizat serialul și a devenit una dintre cele mai iubite figuri feminine din televiziunea românească.

Julieta nu a fost doar frumoasă. A fost magnetică, datorită celor doi uriași ochi albaștri. Plus că avea o eleganță care nu se învață.

Anca Szönyi – frumoasa din Ciuleandra

In familia Szönyi pare că nu doar frumusețea se moștenește, ci și talentul. Anca Szönyi, sora Julietei despre care ați citit câteva rânduri mai sus, a jucat și ea un rol important în cinematografia noastră. Anca a fost personajul principal din Ciuleandra, capodopera cinematografiei românești. Sub indicațiile regizorale ale lui Sergiu Nicolaescu, Anca a făcut o Ciuleandră de poveste. Mulți aproape că nu-și imaginează o Mădălină mai reușită decât cea personificată de Anca. Actrița a mai apărut, de asemenea, în pelicule precum „Tănase Scatiu, „Buzduganul cu trei peceți” „Burebista” și „Misterele Bucureștilor”.

Ana Széles –frumusețea caldă a Transilvaniei

Ana Széles, unguroaică născută la Oradea, a fost ani de zile lumina caldă a filmului românesc. A jucat în Pădurea spânzuraților, Balul de sâmbătă seară, Elixirul tinereții. Au fost roluri în care a adus naturalețe, sensibilitate și o feminitate luminoasă. Ana Széles era actrița pe care camera o iubea fără să întrebe de ce. O frumusețe solară, curată, care umplea ecranul fără efort. Frumoasa blondă a fost soția lui Florin Piersic și este mama celui de-al doilea fiu al marelui actor.

Enikő Szilágyi – intensă, dramatică, frumoasă

Enikő Szilágyi este una dintre cele mai puternice prezențe feminine din filmul românesc al anilor ’70–’80. Pe nedrept, mai puțin cunoscută decât colegele sale, unguroaica născută la Cluj avea o altă frumusețe. Eniko era plină de sex-appeal, era femeia pe care și-o dorea orice bărbat. Aparițiile sale din Secretul lui Bachus, Bietul Ioanide, Șantaj, Domnișoara Aurica nu aveau cum trece neobservate. Enikő nu doar apărea pe ecran — îl domina.

Réka Nagy –modernă, elegantă, discretă

Réka Nagy a adus pe ecrane un alt tip de frumusețe. Una cu o expresivitate care prindea camera instant. Poate cel mai cunoscut rol al său a fost cel din Pistruiatul, acolo unde era profesoara personajului principal. A jucat acolo alături de Costel Băloiu, Vistrian Roman, Margareta Pogonat și, evident, Costel Băloiu. Reka a fost genul de actriță care a demonstrat că frumusețea poate fi și subtilă. Cu toate acestea, a ieșit în evidență în BD la munte și la mare, Dragostea începe vineri sau La vârsta dragostei.