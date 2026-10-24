Topul statelor cu cele mai mari rezerve minerale din lume. O țară din Africa concentrează majoritatea celor mai importante rezerve minerale ale Lumii

Un grup restrâns de țări controlează cele mai mari rezerve mondiale pentru multe dintre mineralele care alimentează economiile moderne, relevă datele analizate de Profit.ro.

Această hartă arată țările cu cele mai mari rezerve pentru 18 minerale-cheie, de la minereu de fier și cupru până la pământuri rare și cobalt.

În mai multe cazuri, o singură națiune deține o pondere disproporționat de mare din rezervele globale, ceea ce poate crea blocaje în lanțurile de aprovizionare și poate oferi pârghii geopolitice.

Datele folosite pentru această vizualizare provin din Mineral Commodity Summaries 2026, publicat de U.S. Geological Survey, și de la World Nuclear Association, citate de VisualCapitalist.

Australia conduce la capitolul „cele multe resurse”

În timp ce unele țări domină o singură resursă, Australia se remarcă prin amploarea bogăției sale minerale.

Este pe primul loc la nivel global la rezervele pentru cinci materii prime majore, ceea ce îi oferă una dintre cele mai diversificate baze de resurse din lume.

Țara se află pe primul loc la rezervele de aur, uraniu, minereu de fier, zinc și mangan.

Dominația Australiei în minereul de fier este deosebit de importantă, țara deținând 31% din rezervele globale.

Australia găzduiește, de asemenea, 28% din rezervele mondiale de uraniu, ceea ce o transformă într-un jucător important pentru viitorul energiei nucleare.

Poziția strategică a Chinei în materie de resurse

China conduce la nivel global la rezervele de pământuri rare și grafit, două minerale aflate în centrul lanțurilor industriale moderne de aprovizionare.

Împreună, acestea susțin tehnologii care merg de la baterii pentru vehicule electrice și turbine eoliene până la semiconductori și sisteme avansate de apărare.

Pământurile rare sunt deosebit de importante pentru că sunt greu de înlocuit în multe tehnologii avansate.

Unde sunt cele mai concentrate rezerve minerale

Unele dintre cele mai importante rezerve minerale ale lumii sunt concentrate într-o singură țară.

Africa de Sud deține 83% din rezervele globale de metale din grupa platinei, Maroc controlează 69% din rezervele de fosfați, iar Republica Democrată Congo reprezintă jumătate din rezervele globale de cobalt.

Această concentrare poate face lanțurile globale de aprovizionare foarte dependente de un număr mic de producători.

În același timp, Indonezia deține 44% din rezervele de nichel, un alt ingredient-cheie pentru bateriile vehiculelor electrice.

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