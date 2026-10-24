„Dacă Bibi va fi reales, Israelul riscă să piardă enorm”. Avertismentul unui fost apropiat al lui Netanyahu, înaintea alegerilor

„Unul dintre lucrurile care au făcut Israelul atât de special în comparaţie cu alte ţări a fost faptul că avea o democraţie autentică. Ceea ce vedem acum seamănă mai degrabă cu o republică bananieră”, a afirmat acesta, potrivit News.ro.
„Dacă Bibi va fi reales, Israelul riscă să piardă enorm”, a mai spus Lauder.
În interviu, Lauder a mers mai departe, acuzându-l pe Netanyahu că este „un dictator — un spectacol cu un singur actor” şi susţinând că premierul nu mai respectă normele democratice.
De asemenea, el i-a învinuit pe ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, şi pe ministrul finanţelor, Bezalel Smotrich, că afectează imaginea Israelului, acuzându-l totodată pe Netanyahu că le permite să facă acest lucru.
Alternativa la Netanyahu
Când a fost întrebat cu cine ar vota, Lauder a răspuns că nu va vota pentru că este „atât de dezgustat de sistem”, dar că, dacă ar fi nevoit să aleagă, l-ar alege pe Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar.
Lauder a declarat pentru Haaretz că, deşi nu l-a întâlnit niciodată pe Eisenkot, îl respectă pentru că îl consideră pe fostul şef al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) un „om adevărat” care nu este capabil să „spună prostii”. De asemenea, l-a menţionat pe Avigdor Liberman, liderul partidului Yisrael Beytenu, ca fiind un politician israelian pe care îl respectă.
„Dacă partidele lui Ben Gvir şi Smotrich vor juca vreun rol în guvern în viitor, Israelul este condamnat”, a spus el, referindu-se la partidele de extremă dreapta Otzma Yehudit şi Sionismul Religios, care, conform sondajelor, ar urma să obţină fiecare câte aproximativ opt locuri în Knesset.
De la confident la critic
Lauder a declarat pentru Haaretz că, în trecut, el şi Netanyahu au avut o relaţie foarte bună.
„Eram foarte apropiaţi. Vorbeam adesea, râdeam, ne distram, discutam despre oameni… Vorbeam săptămânal, uneori chiar zilnic. Discutam despre tot ceea ce se întâmpla”, a povestit acesta.
Relaţia lor datează din anii 1980, când Netanyahu era ambasadorul Israelului la Organizaţia Naţiunilor Unite.
Lauder şi-a amintit că l-a ajutat să ia legătura cu Arthur Finkelstein, strateg politic republican, în perioada în care Netanyahu se pregătea să intre în politica israeliană.
Ulterior, Lauder a organizat la New York o recepţie de rămas-bun în onoarea acestuia, la care au participat personalităţi importante din mediile politice şi jurnalistice ale oraşului.
Cearta ar fi pornit de la cosmetice
Moştenitorul companiei de cosmetice Estée Lauder a declarat că relaţia dintre ei s-a deteriorat după ce Netanyahu s-a căsătorit cu cea de-a treia soţie a sa, Sara.
Potrivit unor martori, Sara Netanyahu i-ar fi cerut lui Lauder un cadou în valoare de 25.000 de dolari cu ocazia ceremoniei de bar mitzvah a fiului său, Yair, în 2004. Lauder ar fi refuzat solicitarea.
Foşti colaboratori au declarat, de asemenea, pentru Haaretz că, într-o altă ocazie, soţia premierului ar fi solicitat produse în valoare de aproximativ 15.000 de dolari de la compania de cosmetice a lui Lauder, cerere pe care acesta ar fi refuzat-o, de asemenea.
Potrivit ziarului, o altă ruptură majoră a avut loc în perioada în care Lauder era acţionarul majoritar al postului de televiziune israelian Channel 10.
Foşti consilieri au declarat pentru Haaretz că Netanyahu îl încurajase pe Lauder să cumpere postul de televiziune, dar că, ulterior, a început să se plângă în repetate rânduri de relatările acestuia, după ce postul a început să difuzeze materiale critice la adresa sa.
Întrebat ce efect a avut Channel 10 asupra relaţiei lor, Lauder a răspuns: „A distrus-o.”
Negocieri secrete cu Siria
Lauder a oferit, de asemenea, detalii despre perioada în care a acţionat ca negociator între Israel şi Siria, în anii 1990. El a afirmat că, la vremea respectivă, Netanyahu acceptase să renunţe la Înălţimile Golan în cadrul unui acord de pace.
Potrivit lui Lauder, la sfârşitul anilor 1990, Netanyahu l-a autorizat să poarte negocieri secrete cu guvernul preşedintelui sirian Hafez al-Assad.
Lauder a susţinut că Assad era pregătit să semneze documentul final şi că Netanyahu acceptase termenii acestuia, inclusiv retragerea Israelului din Înălţimile Golan. Netanyahu a negat anterior că ar fi fost de acord să renunţe la acest teritoriu.
„A ales politica în locul păcii”
Lauder a declarat că existau doar două exemplare ale proiectului final de acord şi că ambele se află încă în posesia sa. Acesta şi-a exprimat regretul că Netanyahu a zădărnicit, în cele din urmă, încheierea acordului.
„A ales politica în detrimentul păcii. Şi-a pus viitorul politic înaintea acordului. Atunci m-a pierdut pe mine. L-am mai văzut ulterior, dar relaţia noastră nu a mai fost niciodată aceeaşi. M-a trădat. Aşa este Bibi”, a declarat Lauder.
Lauder a declarat publicaţiei că Netanyahu i-ar fi spus că va semna acordul numai dacă Ariel Sharon, ministrul apărării de la acea vreme, îl va semna mai întâi.
„Ceea ce a făcut a fost revoltător”, a afirmat Lauder. „Am petrecut luni întregi pentru a pune la punct acest acord, iar el îmi spune: «Doar dacă îl convingi pe Sharon». I-am răspuns: «Sharon nu va accepta niciodată aşa ceva. Chiar dacă ar fi cel mai bun lucru din lume, el nu vrea ca tu să primeşti meritele. Aşadar, de ce nu îl semnezi şi nu iei apărarea Israelului?». A refuzat să o facă.”
Lauder a spus că Netanyahu i-a cerut apoi să nu vorbească public despre negocieri. El a afirmat că a respectat această solicitare timp de aproape trei decenii, înainte de a decide să dezvăluie detalii despre discuţii, în contextul alegerilor pentru Knesset, parlamentul Israelului, programate pentru săptămâna viitoare.
Lauder a declarat pentru Haaretz că ultima sa conversaţie cu premierul a avut loc în urmă cu doi sau trei ani.
„Pierderea” sprijinului SUA şi al evreilor din diaspora
„Israelul se află astăzi într-o situaţie foarte, foarte dificilă. Mai dificilă decât îşi dau seama cei de acolo. În cei 20 de ani în care am fost preşedintele Congresului Evreiesc Mondial, am vizitat ţări europene şi alte state în care există organizaţii evreieşti. Şi în fiecare dintre ele m-am întâlnit cu prim-ministrul sau cu preşedintele ţării respective”, a declarat Lauder.
„Adevărul este că Israelul a pierdut nu doar Europa şi alte regiuni, ci şi diaspora evreiască. Da, evreii din diaspora continuă să fie loiali Israelului, dar nu simt că Israelul îi protejează.”
El a spus că este deosebit de îngrijorat de deteriorarea relaţiilor dintre Israel şi SUA.
Lauder, un vechi susţinător financiar al Partidului Republican, care are relaţii la cele mai înalte niveluri ale partidului, a declarat că, în opinia sa, Israelul pierde sprijinul ambelor tabere politice americane.
„Aţi pierdut Partidul Democrat şi pierdeţi şi Partidul Republican”, a spus el, punând acest lucru pe seama unor decizii ale conducerii Israelului pe care le consideră dăunătoare.
Lauder se identifică în continuare „profund israelian”
În ciuda criticilor sale, Lauder a subliniat că se identifică în continuare profund cu Israelul.
„Sunt şi astăzi sionist, încă iubesc Israelul şi voi face tot ce îmi stă în putere pentru a-l ajuta să reuşească”, a declarat el pentru Haaretz, explicând că îşi formulează criticile din „dragoste şi grijă”.
El a mai spus pentru Haaretz că a fost profund emoţionat de înregistrările video în care tineri cântau un cântec despre pace la un festival de muzică din sudul Israelului, weekendul trecut.
„Ne aflăm într-un moment decisiv. Dacă oamenii din Israel îşi vor reveni în fire, vom avea un viitor bun aici”, a adăugat el.
3 comentarii
De la „Masacrul de la Tantura ” numai cintece de pace….Si cum arata Palestina pina la infiintarea statului Israel in 1947….
Miliardarul gandeste adanc: daca Bibi va fi ales, Israel risca sa piarda teroristii Hamas. Va fi o pierdere foarte grea pt israelieni. Banuiesc ca tot Israelul va plange aceasta pierdere.
Imaginea evreilor holocaustrati, scosi de palestinieni pe cosuri de fum da bine. Nu da bine cand Bibi le pune camere video in locuintele musulmanilor teroristi si fac publice imaginile cum le intra racheta pe fereastra. Bibi e rau cand apara Israelul ! Imaginea buna este cand cateva mii de tineri si copii sunt vanati la un concert de muzica. Dusmanii cei mai mari sunt evreii. Decat 3 popoare au luptat pana la distrugerea lumii fasciste de pe glob: rusii, americanii si britanicii !