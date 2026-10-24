„Dacă Bibi va fi reales, Israelul riscă să piardă enorm”. Avertismentul unui fost apropiat al lui Netanyahu, înaintea alegerilor

„Unul dintre lucrurile care au făcut Israelul atât de special în comparaţie cu alte ţări a fost faptul că avea o democraţie autentică. Ceea ce vedem acum seamănă mai degrabă cu o republică bananieră”, a afirmat acesta, potrivit News.ro.

„Dacă Bibi va fi reales, Israelul riscă să piardă enorm”, a mai spus Lauder.

În interviu, Lauder a mers mai departe, acuzându-l pe Netanyahu că este „un dictator — un spectacol cu un singur actor” şi susţinând că premierul nu mai respectă normele democratice.

De asemenea, el i-a învinuit pe ministrul securităţii naţionale, Itamar Ben Gvir, şi pe ministrul finanţelor, Bezalel Smotrich, că afectează imaginea Israelului, acuzându-l totodată pe Netanyahu că le permite să facă acest lucru.

Alternativa la Netanyahu

Când a fost întrebat cu cine ar vota, Lauder a răspuns că nu va vota pentru că este „atât de dezgustat de sistem”, dar că, dacă ar fi nevoit să aleagă, l-ar alege pe Gadi Eisenkot, liderul partidului Yashar.

Lauder a declarat pentru Haaretz că, deşi nu l-a întâlnit niciodată pe Eisenkot, îl respectă pentru că îl consideră pe fostul şef al Forţelor de Apărare ale Israelului (IDF) un „om adevărat” care nu este capabil să „spună prostii”. De asemenea, l-a menţionat pe Avigdor Liberman, liderul partidului Yisrael Beytenu, ca fiind un politician israelian pe care îl respectă.

„Dacă partidele lui Ben Gvir şi Smotrich vor juca vreun rol în guvern în viitor, Israelul este condamnat”, a spus el, referindu-se la partidele de extremă dreapta Otzma Yehudit şi Sionismul Religios, care, conform sondajelor, ar urma să obţină fiecare câte aproximativ opt locuri în Knesset.

De la confident la critic

Lauder a declarat pentru Haaretz că, în trecut, el şi Netanyahu au avut o relaţie foarte bună.

„Eram foarte apropiaţi. Vorbeam adesea, râdeam, ne distram, discutam despre oameni… Vorbeam săptămânal, uneori chiar zilnic. Discutam despre tot ceea ce se întâmpla”, a povestit acesta.

Relaţia lor datează din anii 1980, când Netanyahu era ambasadorul Israelului la Organizaţia Naţiunilor Unite.

Lauder şi-a amintit că l-a ajutat să ia legătura cu Arthur Finkelstein, strateg politic republican, în perioada în care Netanyahu se pregătea să intre în politica israeliană.

Ulterior, Lauder a organizat la New York o recepţie de rămas-bun în onoarea acestuia, la care au participat personalităţi importante din mediile politice şi jurnalistice ale oraşului.

Cearta ar fi pornit de la cosmetice

Moştenitorul companiei de cosmetice Estée Lauder a declarat că relaţia dintre ei s-a deteriorat după ce Netanyahu s-a căsătorit cu cea de-a treia soţie a sa, Sara.

Potrivit unor martori, Sara Netanyahu i-ar fi cerut lui Lauder un cadou în valoare de 25.000 de dolari cu ocazia ceremoniei de bar mitzvah a fiului său, Yair, în 2004. Lauder ar fi refuzat solicitarea.

Foşti colaboratori au declarat, de asemenea, pentru Haaretz că, într-o altă ocazie, soţia premierului ar fi solicitat produse în valoare de aproximativ 15.000 de dolari de la compania de cosmetice a lui Lauder, cerere pe care acesta ar fi refuzat-o, de asemenea.

Potrivit ziarului, o altă ruptură majoră a avut loc în perioada în care Lauder era acţionarul majoritar al postului de televiziune israelian Channel 10.

Foşti consilieri au declarat pentru Haaretz că Netanyahu îl încurajase pe Lauder să cumpere postul de televiziune, dar că, ulterior, a început să se plângă în repetate rânduri de relatările acestuia, după ce postul a început să difuzeze materiale critice la adresa sa.

Întrebat ce efect a avut Channel 10 asupra relaţiei lor, Lauder a răspuns: „A distrus-o.”

Negocieri secrete cu Siria

Lauder a oferit, de asemenea, detalii despre perioada în care a acţionat ca negociator între Israel şi Siria, în anii 1990. El a afirmat că, la vremea respectivă, Netanyahu acceptase să renunţe la Înălţimile Golan în cadrul unui acord de pace.

Potrivit lui Lauder, la sfârşitul anilor 1990, Netanyahu l-a autorizat să poarte negocieri secrete cu guvernul preşedintelui sirian Hafez al-Assad.

Lauder a susţinut că Assad era pregătit să semneze documentul final şi că Netanyahu acceptase termenii acestuia, inclusiv retragerea Israelului din Înălţimile Golan. Netanyahu a negat anterior că ar fi fost de acord să renunţe la acest teritoriu.

„A ales politica în locul păcii”

Lauder a declarat că existau doar două exemplare ale proiectului final de acord şi că ambele se află încă în posesia sa. Acesta şi-a exprimat regretul că Netanyahu a zădărnicit, în cele din urmă, încheierea acordului.

„A ales politica în detrimentul păcii. Şi-a pus viitorul politic înaintea acordului. Atunci m-a pierdut pe mine. L-am mai văzut ulterior, dar relaţia noastră nu a mai fost niciodată aceeaşi. M-a trădat. Aşa este Bibi”, a declarat Lauder.

Lauder a declarat publicaţiei că Netanyahu i-ar fi spus că va semna acordul numai dacă Ariel Sharon, ministrul apărării de la acea vreme, îl va semna mai întâi.

„Ceea ce a făcut a fost revoltător”, a afirmat Lauder. „Am petrecut luni întregi pentru a pune la punct acest acord, iar el îmi spune: «Doar dacă îl convingi pe Sharon». I-am răspuns: «Sharon nu va accepta niciodată aşa ceva. Chiar dacă ar fi cel mai bun lucru din lume, el nu vrea ca tu să primeşti meritele. Aşadar, de ce nu îl semnezi şi nu iei apărarea Israelului?». A refuzat să o facă.”

Lauder a spus că Netanyahu i-a cerut apoi să nu vorbească public despre negocieri. El a afirmat că a respectat această solicitare timp de aproape trei decenii, înainte de a decide să dezvăluie detalii despre discuţii, în contextul alegerilor pentru Knesset, parlamentul Israelului, programate pentru săptămâna viitoare.

Lauder a declarat pentru Haaretz că ultima sa conversaţie cu premierul a avut loc în urmă cu doi sau trei ani.