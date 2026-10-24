Durerea după implantul dentar: ce este normal și când trebuie să mergem la medic

Teama de durere îi determină pe mulți pacienți să amâne procedurile care presupun un implant dentar. În cele mai multe cazuri, însă, disconfortul postoperator este moderat. În general, acesta poate fi controlat cu medicația recomandată și se reduce progresiv în primele zile. Pentru o recuperare fără complicații, pacientul trebuie să știe ce reacții sunt firești și ce simptome impun un control medical.

Intervenția se realizează sub anestezie locală

Inserarea implantului dentar se efectuează sub anestezie locală, astfel încât pacientul nu ar trebui să simtă durere în timpul procedurii. În cazurile complexe sau atunci când anxietatea este accentuată, poate fi luată în calcul și sedarea. Aceasta poate fi recomandată în funcție de indicația medicală și de opțiunile disponibile în clinică.

„Una dintre cele mai frecvente întrebări pe care le primim este dacă intervenția doare. În timpul procedurii, anestezia locală elimină durerea. Disconfortul poate apărea după ce efectul anesteziei dispare, dar, în mod obișnuit, este moderat și răspunde la tratamentul analgezic recomandat”, explică dr. Răzvan Boberis, medic specialist în chirurgie orală și maxilo-facială.

Umflătura poate atinge nivelul maxim după două sau trei zile

Edemul este o reacție normală a organismului după intervenție. Acesta se accentuează, de regulă, în primele 48–72 de ore. Apoi umflătura începe să se retragă treptat. Durerea moderată poate persista între două și patru zile.

În majoritatea cazurilor, umflătura externă se remite în aproximativ 7–10 zile. Pacienții trebuie să știe însă că o ușoară sensibilitate poate dura ceva mai mult. Pot apărea și vânătăi pe față sau în zona maxilarului. Acestea își schimbă culoarea, de la albastru-violet la verde și galben. Ele dispar treptat într-un interval de 7–14 zile.

„Pacienții se pot îngrijora atunci când observă că umflătura este mai pronunțată în a doua sau a treia zi. Această evoluție poate fi normală. Important este ca, după acest moment, edemul și durerea să înceapă să scadă, nu să se agraveze”, precizează dr. Răzvan Boberis.

Ce ajută în primele zile după implant

În primele 48 de ore, gheața poate fi aplicată la exteriorul obrazului timp de 20 de minute, urmate de o pauză de 20 de minute. Alimentația trebuie să fie moale și rece sau la temperatura camerei. Băuturile fierbinți și alimentele dure ori crocante trebuie evitate.

Nu este indicată folosirea paiului, deoarece sucțiunea poate afecta cheagul de sânge format la nivelul plăgii. În timpul odihnei, capul poate fi menținut ușor ridicat pentru a limita edemul. Igiena orală se reia cu blândețe, de regulă începând din ziua următoare intervenției, conform indicațiilor primite de la medic.

Când poate fi reluată rutina obișnuită

Durata recuperării diferă în funcție de numărul implanturilor, complexitatea procedurii, eventualele intervenții asociate și starea generală de sănătate. Mulți pacienți își pot relua activitățile obișnuite în câteva zile, evitând efortul fizic intens în perioada indicată de medic.

„Fiecare pacient se recuperează diferit. Planificarea digitală realizată înaintea intervenției ne permite să lucrăm mai precis, cu un traumatism tisular mai redus și, implicit, cu un disconfort mai mic în primele zile. Respectarea recomandărilor postoperatorii și comunicarea cu medicul sunt esențiale pentru o vindecare corectă”, explică dr. Răzvan Boberis.

Ce simptome pot indica o complicație

Deși cele mai multe recuperări decurg fără probleme, anumite simptome necesită contactarea rapidă a medicului:

umflătura continuă să crească sau se agravează după a treia zi;

durerea este severă, pulsatilă și nu cedează la medicația recomandată;

pacientul are temperatură mai mare de 38°C;

apare o secreție purulentă sau un gust neplăcut persistent;

amorțeala buzei, bărbiei ori limbii se mențin o perioadă neobișnuit de lungă.

„Durerea care devine mai puternică, febra, secrețiile sau amorțeala prelungită nu trebuie ignorate. Pacientul trebuie să contacteze medicul care a realizat intervenția, pentru ca situația să fie evaluată cât mai repede”, avertizează specialistul.