Nicușor Dan, după Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni: „Am trăit și un sentiment de nostalgie” Ce eveniment a co-organizat președintele în urmă cu 26 de ani

„Am participat ieri la Palatul Cotroceni la deschiderea Forumului Tinerilor Români de Pretutindeni, o întâlnire dedicată dialogului despre viitorul României și despre cum putem colabora mai bine pentru dezvoltarea țării noastre.”, a scris președintele pe Facebook.

Acesta a mărturisit că a trăit „un sentiment de nostalgie”, amintindu-și că la rândul său a co-organizat un astfel de eveniment în urmă cu 26 de ani.

„M-am bucurat să fiu alături de tineri și am trăit și un sentiment de nostalgie, amintindu-mi că, în urmă cu 26 de ani, am co-organizat o întâlnire între tinerii din România și cei plecați la studii în străinătate. Mă bucur că această inițiativă continuă și astăzi.”, a spus șeful statului.

Președintele Dan face aceste afirmații și din poziția de fost student român în afara granițelor, mai exact la Paris.

„România are nevoie de competențele și experiența românilor plecați la studii în străinătate”

Președintele Nicușor Dan afirmă că România „s-a schimbat mult în acești ani”. „Suntem membri ai Uniunii Europene și ai NATO, economia noastră a crescut, iar societatea a evoluat.”

El subliniază că „avem motive să fim mândri de acest parcurs fără să ignorăm problemele pe care încă le avem de rezolvat”.

„În același timp, România are nevoie de competențele și experiența pe care românii plecați la studii sau la muncă în străinătate le-au dobândit. Există dorință și disponibilitate de implicare de ambele părți. Provocarea este să transformăm aceste intenții în rezultate concrete.”, a mai spus Nicușor Dan

Președintele este de părere că discuțiile trebuie să se concentreze pe proiecte clare, pe un calendar de acțiuni, cu obiective realiste și cu propuneri concrete adresate autorităților publice. „Avem nevoie de mai multă colaborare și de mecanisme prin care ideile bune să poată fi puse în practică”, își încheie acesta mesajul.

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