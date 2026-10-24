„Dacă acest tip pățește ceva, toată lumea a încurcat-o”. Avertismentul care arată cât de fragil este internetul

Descoperirea recentă a două vulnerabilități critice în PHP, limbajul de programare utilizat de aproximativ 70% dintre site-urile web din lume, a provocat panică în comunitatea globală de securitate cibernetică și a readus în atenție o problemă mai puțin discutată: dependența infrastructurii digitale de un număr foarte mic de specialiști.

Potrivit Digi24, care citează publicația The Atlantic, în centrul acestei povești se află Ondřej Surý, dezvoltatorul considerat responsabil pentru o mare parte a distribuțiilor PHP folosite la nivel mondial. Numele său a devenit subiect de discuție pe platformele specializate după ce vulnerabilitățile au declanșat o cursă contracronometru pentru securizarea a mii de servere și site-uri.

Cel mai dur avertisment

Cel mai dur avertisment a venit din partea dezvoltatorului software Ian Landsman. Acesta a descris situația într-un mesaj devenit viral. „Există un tip care este responsabil, de unul singur, pentru cea mai mare parte a distribuției de PHP din întreaga lume. Și dacă i se întâmplă ceva tipului ăsta, s-a terminat. Toată lumea a încurcat-o”, a afirmat acesta, referindu-se la Ondřej Surý.

Declarația scoate în evidență ceea ce experții numesc „riscul factorului autobuz” sau „bus factor”, adică situația în care funcționarea unui proiect critic depinde de foarte puține persoane. În cazul PHP, tehnologia care stă la baza unor platforme populare precum WordPress și a milioane de site-uri din întreaga lume, consecințele unei astfel de dependențe ar putea fi uriașe.

Vulnerabilități uriașe

Alarma a fost cu atât mai mare cu cât vulnerabilitățile descoperite puteau permite atacatorilor să preia controlul asupra serverelor afectate, să copieze date sensibile sau să blocheze accesul la site-uri. După publicarea informațiilor despre breșe, numărul tentativelor de exploatare a crescut exploziv, de la mii la sute de mii și chiar milioane de încercări, potrivit reprezentanților industriei de securitate cibernetică.

Pentru mulți specialiști, povestea relatată de The Atlantic și preluată de Digi24 reprezintă mai mult decât o simplă întâmplare tehnică. Ea arată cât de mult depinde internetul modern de munca discretă a unor dezvoltatori care, deși sunt necunoscuți publicului larg, susțin în realitate o parte esențială a infrastructurii digitale globale.