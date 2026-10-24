Luca Niculescu: „Nu trebuie să-i punem pe tineri să aleagă între România și restul lumii”

România trebuie să facă din investiția în oameni una dintre prioritățile sale majore, susține premierul Luca Niculescu, într-o amplă postare publicată pe pagina sa de Facebook, în care vorbește despre viitorul tinerilor, rolul diasporei și nevoia unui nou model de dezvoltare pentru țară.
Șeful Guvernului consideră că societatea românească privește adesea migrația într-o cheie greșită și că experiența acumulată de românii care studiază sau lucrează în străinătate ar trebui valorificată, nu privită ca o pierdere.
„Cred că le cerem prea des tinerilor să aleagă între România și restul lumii”, scrie Luca Niculescu în mesajul publicat pe rețeaua socială după ce a participat la Forumul Tinerilor Români de Pretutindeni. El argumentează că mobilitatea și deschiderea către experiențe internaționale nu ar trebui să însemne ruperea legăturilor cu țara de origine.
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Premierul afirmă că România are nevoie de politici care să le ofere tinerilor oportunități de dezvoltare profesională și personală, astfel încât să poată rămâne conectați la țară indiferent unde aleg să studieze sau să muncească. În același timp, el subliniază importanța păstrării unei relații active cu românii din afara granițelor și a construirii unor mecanisme prin care experiența și expertiza acestora să fie integrate în dezvoltarea României.
Mesajul premierului vine în contextul dezbaterilor privind politicile dedicate diasporei și capitalului uman, teme care se regăsesc și în programul actualului Executiv. Documentul pune accent pe educație, formarea competențelor necesare economiei viitorului și întărirea legăturilor dintre statul român și comunitățile din străinătate.
În opinia lui Luca Niculescu, dezvoltarea economică nu poate fi redusă doar la investiții și indicatori financiari. „Investiția în oameni” trebuie să stea în centrul politicilor publice, deoarece educația, talentul și capacitatea de inovare reprezintă resursele care pot asigura competitivitatea României pe termen lung.
Mesajul premierui transmite ideea că succesul României depinde nu doar de infrastructură sau investiții. Ea depinde și de capacitatea statului de a valorifica energia, competențele și aspirațiile propriilor cetățeni, indiferent unde se află aceștia.
6 comentarii
nu stiu de ce pleaca toti (mai putin cei in carut, dar si dintre aia pleaca)
iobagii trebuie sa inteleaga ca indivizii astia vorbesc in platitudini… credeti ca stie care e rata somajul in randul tinerilor? nici ministru muncii ala nou, si nici ala proaspat inlocuit nu cred ca stiu… bate spre 31% si e pe trend ascendent. Despre ce „alegere” putem sa vorbim?
Daaa, dar v-ati gândit ca pierdem mai bine de jumătate din tineri din cauza/datorita studiilor inafara? Nu se simt suficient de pregătiți? in facultățile noastre, nu au programa școlară buna? Identificați si schimbați. Cei mai mulți tineri pleacă la studii si…normal, își gasesc posturi si un rost acolo. La noi elita, oamenii pregătiți se imputineaza constant. Ac e unul din motive, apoi plecarea inca masiva a medicilor si ai altor categorii.
Intorceti-le Puterilor Ceresti tot raul facut de cei aflati la putere in Tara noastra incepand din Dec. 1989 si pana astazi noua, romanilor ca popor, neam si tara pe capetele lor si familiilor lor inzecit si insutit si bineinteles pe ale stapanilor lor externi in solda carora acestia se afla. Nu-i iertati Puterilor Ceresti pentru ca belzebutii au stiut si stiu ce vor sa ne mai faca. Ei belzebutii vor doar sa ne stearga Sfanta Noastra Mama Romania de pe harta.
Ca orice diplomat, omul se pricepe la vorbe, numai că, ce să vezi, realitatea Il contrazice.
Pai, Romania investeste demult in oamenii din Justitie, Parchete, Militie, Arm.ata, Securitate si BOR. Nu va ajunge, mai lasati ceva si la Bunul dumnezeu. Lumanari fara TVA !