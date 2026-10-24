Flăcări la „Cuibul Vulturului”, simbolul întunecat al epocii naziste

„Cuibul Vulturului” (Kehlsteinhaus), una dintre cele mai controversate și vizitate clădiri istorice din Germania, a fost afectată de un incendiu izbucnit vineri seară în Alpii Bavarezi, scrie News.ro.

Aproximativ 200 de pompieri au intervenit pentru a limita flăcările care au cuprins imobilul situat în apropiere de Berchtesgaden, în sudul țării. Potrivit poliției germane, un suspect a fost arestat în apropierea locului incidentului. Autoritățile nu au anunțat deocamdată un posibil motiv al faptei.

Construită în 1938, clădirea a fost destinată elitelor regimului nazist și invitaților acestora. Deși este adesea asociată cu Adolf Hitler, Kehlsteinhaus este distinctă de Berghof, reședința de vară a liderului nazist, aflată în apropiere. După cel de-Al Doilea Război Mondial, edificiul a fost păstrat și clasificat drept monument istoric de autoritățile bavareze.

Așezată la aproape 1.834 de metri altitudine, pe vârful Kehlstein, construcția domină Alpii Bavarezi și oferă o panoramă spectaculoasă asupra regiunii Berchtesgaden. Ridicarea sa a reprezentat una dintre marile demonstrații de forță inginerească ale regimului nazist. O șosea montană de circa 6,5 kilometri, săpată prin stâncă și traversând cinci tuneluri, a fost construită special pentru accesul la clădire.

Sute de mii de oameni vizitează anual Cuibul Vulturului

Istoricii amintesc însă că rolul real al imobilului a fost mai degrabă simbolic decât strategic. Deși era destinat întâlnirilor oficiale și recepțiilor protocolare, Hitler a vizitat locul relativ rar. Totuși, imaginea sa a rămas strâns legată de mitologia celui de-al Treilea Reich, transformând „Cuibul Vulturului” într-un reper al memoriei colective europene.

În ultimele decenii, clădirea s-a transformat într-o importantă atracție turistică. Deschisă publicului încă din 1952, aceasta primește anual sute de mii de vizitatori interesați atât de peisajele alpine, cât și de istoria locului. Datele autorităților locale arată că monumentul a devenit unul dintre cele mai vizitate obiective din landul Bavaria.

Incendiul reaprinde acum întrebările legate de conservarea unui sit care, dincolo de valoarea sa arhitecturală și turistică, rămâne unul dintre cele mai puternice simboluri ale unei perioade întunecate din istoria Europei. Amploarea pagubelor nu a fost încă evaluată oficial.