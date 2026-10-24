Culturile de lux, tot mai prezente în România. Aurul roșu, aurul roz și florile care valorează o avere  

Când vine vorba despre agricultură, mulți se gândesc la grâu, porumb, floarea-soarelui sau cartofi. Totuși, în ultimii ani, tot mai mulți români pariază pe culturi rare, cu valoare ridicată: șofran de zeci de mii de euro kilogramul, trandafiri comestibili, tuberoze pentru parfumuri de lux sau lavandă destinată industriei cosmeticelor. Unele dintre aceste culturi ocupă doar câteva sute de metri pătrați, dar pot aduce venituri imposibil de obținut din agricultura clasică.

Șofranul, condimentul mai scump decât aurul

Vedeta incontestabilă a agriculturii de nișă rămâne șofranul, supranumit „aurul portocaliu”. În județul Bihor, fermierul Mircea Bronț a pornit în 2021 cu doar 1.000 de bulbi aduși din Anglia și a ajuns astăzi la aproximativ 150.000 de plante. Pentru un kilogram de șofran sunt necesare circa 150.000 de flori, iar recoltarea se face integral manual. Din acest motiv, prețul poate urca până la 35.000 de euro kilogramul.

Mai mult, șofranul nu se vinde doar către restaurante. El ajunge și la producători de ciocolată artizanală, cosmetice premium și băuturi speciale.

Trandafirii pentru petale, noua afacere parfumată

Puțină lume știe că trandafirii pot aduce bani nu doar ca flori decorative sau din industria cosmetică, ci și pentru petalele lor. Acestea sunt folosite la dulcețuri, siropuri, ceaiuri și chiar în gastronomia premium. Cercetătorii de la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București au dezvoltat și studiat tehnologii dedicate cultivării trandafirilor pentru producția de petale, considerând că astfel de culturi pot fi profitabile inclusiv pe suprafețe relativ mici.

În Europa, petalele și uleiul de trandafir sunt ingrediente extrem de căutate în industria parfumurilor. Doar câteva picături pot intra în compoziția unor produse vândute cu sute de euro flaconul.

Tuberozele, florile care intră în parfumurile de lux

Tuberoza este una dintre cele mai apreciate flori din parfumeria mondială. Aroma sa este atât de intensă încât extractul este folosit în parfumuri celebre ale caselor de lux.

În România, cultura de tuberoze a cunoscut un reviriment în ultimii ani, mai ales în zona Transilvaniei. Acolo, florile sunt cultivate atât pentru buchete, cât și pentru industria parfumurilor și a cosmeticelor artizanale. Spre deosebire de culturile agricole obișnuite, valoarea economică este concentrată într-o cantitate foarte mică de produs finit: uleiul esențial.

Lavanda, de la decor la industrie

Acum un deceniu era privită ca o modă. Astăzi, lavanda este una dintre cele mai răspândite culturi de nișă din România. Uleiul esențial este utilizat în cosmetice, aromaterapie, produse farmaceutice și detergenți naturali.

Și asta nu e tot! Mulți cultivator de lavandă au trecut de la vânzarea producției brute la evenimente pentru toți. Festivalurile, ședințele foto și turismul rural transformă cultura într-o afacere cu surse multiple de venit.

Fructe exotice adaptate la clima României

Aronia sau goji ocupă și ele un segment al pieței produselor cu valoare adăugată mare. Aceste fructe sunt comercializate ca „superalimente”, sub formă de suc, pulbere, extracte sau suplimente alimentare. Profitul este semnificativ mai mare decât în cazul vânzării materiei prime.

Agricultura de lux

Specialiștii spun că succesul acestor culturi nu vine neapărat din producții uriașe, ci din valoarea mare a produsului finit. În timp ce un hectar de cereale trebuie să producă zeci de tone pentru a fi profitabil, un teren micuț, dar cultivat cu șofran, trandafiri pentru petale sau plante aromatice, poate genera venituri considerabile prin procesarea și vânzarea produselor premium.