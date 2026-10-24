Amenințări de război în Golful Persic. Iranul interzice accesul navelor americane, iar SUA pregătesc un posibil atac

Conflictul dintre Iran și Statele Unite continuă să se agraveze. Șeful Statului Major al Forțelor Armate iraniene, generalul Ali Abdollahi, a declarat citat de News.ro că navele militare americane nu vor avea voie să pătrundă în apele Golfului Persic. Oficialul iranian a anunțat că Teheranul nu va permite „sub nicio formă și în niciun moment” prezența navelor de război americane în zonă.

Declarația vine într-un context de tensiuni crescute între cele două state. Washingtonul și Israelul au intensificat în ultimele zile amenințările la adresa Republicii Islamice. Potrivit presei de stat iraniene, Abdollahi a afirmat inclusiv că președintele american Donald Trump „își va duce acest vis în mormânt”. El s-a referit la o eventuală revenire a forțelor navale americane în Golful Persic.

Noua escaladare verbală are loc în paralel cu incidente grave produse în Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru comerțul mondial cu petrol. Azi-noapte, două petroliere au luat foc după ce au lovit o mină, potrivit unui comunicat al Gardienilor Revoluției. Incidentul alimentează temerile privind securitatea navigației într-o zonă esențială pentru piețele energetice globale.

Iranul revendică controlul asupra acestei rute maritime strategice, prin care înaintea conflictului tranzita aproximativ o cincime din hidrocarburile consumate la nivel mondial. În același timp, Statele Unite mențin presiunea economică asupra Teheranului prin blocarea porturilor iraniene, iar negocierile dintre cele două părți se află într-un impas.

Potrivit analiștilor citați de AFP, reluarea atacurilor împotriva navelor care tranzitează zona urmărește să demonstreze că Iranul își păstrează capacitatea de a perturba traficul maritim și fluxurile energetice internaționale. În ultimele zile, mai multe petroliere au traversat strâmtoarea sub escortă americană, în timp ce atacurile asupra unor ținte maritime s-au intensificat.

Pe fondul acestei situații, emisarul american Tom Barrack a declarat că Statele Unite ar putea lansa o operațiune militară împotriva Iranului chiar în acest weekend. În același timp, oficialul a precizat că președintele Donald Trump rămâne deschis negocierilor cu Teheranul. Mesajele contradictorii transmise de cele două tabere sugerează că regiunea se află într-un moment extrem de tensionat, în care riscul unei confruntări directe rămâne ridicat, iar orice incident din Golful Persic poate avea consecințe globale.