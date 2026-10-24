Italia: Au trișat norocul și au câștigat 24 de milioane de euro. Cum au descoperit cinci angajați ai loteriei unde ajung biletele câștigătoare

O anchetă de amploare desfășurată în Italia a scos la iveală una dintre cele mai spectaculoase fraude din istoria recentă a jocurilor de noroc, scrie presa italiana.

Cinci foști angajați ai unei companii concesionare pentru jocurile de tip „Gratta e Vinci” sunt acuzați că au folosit informații confidențiale pentru a identifica în avans bilete câștigătoare în valoare totală de 24 de milioane de euro, pe care le-au făcut ulterior să ajungă în mâinile rudelor și ale apropiaților.

Modul de operare și implicarea rudelor

Potrivit procurorilor și anchetatorilor financiari din Roma, cei cinci aveau acces privilegiat la sistemele informatice ale companiei și ar fi manipulat serverele pentru a afla unde urmau să fie distribuite biletele cu premii importante. Astfel, au identificat patru tichete câștigătoare: două cu premii de câte șapte milioane de euro și alte două în valoare de câte cinci milioane de euro.

Odată ce locațiile biletelor au fost stabilite, rude și prieteni ai suspecților s-au deplasat la punctele de vânzare din diferite regiuni ale Italiei și au cumpărat exact tichetele vizate. În acest mod, spun anchetatorii, componenta esențială a jocului de noroc, aceea a hazardului, a fost eliminată complet.

Prejudiciu adus statului italian

Cazul a atras atenția și din cauza prejudiciului produs statului italian. Procuratura Regională a Curții de Conturi din Lazio susține că folosirea unor informații privilegiate a permis încasarea frauduloasă a unor premii care, în condiții normale, ar fi putut rămâne nerevendicate și, implicit, în patrimoniul statului.

În urma investigației, Garda Financiară italiană a pus sub sechestru bunuri evaluate la peste 25 de milioane de euro. Măsura vizează 25 de proprietăți imobiliare aflate în provinciile Roma, Viterbo, Treviso, Taranto, Grosseto și Reggio Calabria. De asemenea, a fost pus sechestru și pe cinci autovehicule, motociclete și mai multe disponibilități financiare.

Compania concesionară a jocului este considerată străină de faptele investigate. Justiția italiană urmează să stabilească acum responsabilitățile individuale ale celor implicați.