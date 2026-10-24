De la școală acasă cu toboganul. Elevii ajung în oraș în 30 de secunde în loc de 30 de minute

Calw, un oraș cu doar 25.000 de locuitori din landul Baden-Württemberg (regiunea Pădurea Neagră), a devenit cunoscut la nivel internațional după ce a inaugurat, în septembrie 2026, două tobogane uriașe care leagă cartierul Wimberg, unde se află școlile, de centrul orașului. Până acum o lună, accesul spre partea de jos a orașului era dificil și mai ales consumator de timp.

Tobogane de 150.000 de euro

Instalația este formată din două tuburi din inox, cu lungimi de 43 și 17 metri. În condiții optime, cei care le folosesc pot atinge viteze de până la 35 km/h. Astfel, o coborâre care presupunea până acum o rută ocolitoare și trafic aglomerat poate fi parcursă în doar câteva zeci de secunde.

Ideea nu a pornit din birourile administrației locale. A pornit de la un forum cetățenesc organizat în 2022, în cadrul discuțiilor privind reamenajarea parcului municipal. Arhitectul proiectului, Patrick Humpert, a explicat că obiectivul principal a fost reducerea traficului și crearea unei legături rapide între zona școlilor și centrul orașului.

Costul toboganelor a fost estimat la aproximativ 150.000 de euro. Acestea fac parte dintr-un proiect mai amplu de modernizare a parcului, evaluat la circa 1,5 milioane de euro. Banii vin în mare parte din fonduri publice destinate tranziției ecologice.

Profesorii folosesc și ei toboganele

La început au existat întrebări privind siguranța instalației, inclusiv din partea unor profesori. Autoritățile au precizat însă că toboganele au trecut toate verificările și au primit avizele necesare pentru utilizare.

De la inaugurare, acestea au devenit una dintre cele mai populare atracții din Calw, fiind folosite nu doar de elevi și cadre didactice, ci și de localnici și turiști curioși să testeze neobișnuitul mijloc de transport. Primarul Florian Kling a lăudat inițiativa, considerând-o un exemplu de infrastructură urbană creativă și prietenoasă cu mediul.

Într-o perioadă în care orașele caută soluții sustenabile pentru mobilitate, Calw demonstrează că uneori cele mai eficiente idei sunt și cele mai simple: un tobogan poate rezolva o problemă de trafic și poate transforma drumul de la școală într-o experiență pe care copiii o așteaptă cu nerăbdare.

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