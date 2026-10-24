Kaja Kallas avertizează: Atacurile Rusiei asupra navelor civile din Marea Neagră pun în pericol securitatea alimentară globală

Marea Neagră devine din nou un punct fierbinte al conflictului provocat de invazia rusă în Ucraina, după ce o navă comercială a fost lovită de o dronă în apropierea apelor teritoriale ale României. Incidentul, soldat cu victime și dispăruți în rândul echipajului, a determinat o reacție fermă din partea Uniunii Europene și a autorităților române.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, a calificat atacurile rusești asupra navelor civile drept „nejustificabile” și a avertizat că acestea exercită o presiune suplimentară asupra aprovizionării globale cu alimente. Oficialul european a descris cel mai recent atac asupra unei nave comerciale aflate în apropierea apelor românești drept „o nouă escaladare” a situației de securitate din regiune. Ea a precizat că a discutat cu ministrul român de Externe, Dan Neculaescu, iar cele două părți rămân în contact permanent pe fondul deteriorării situației de securitate din zona Mării Negre.

Atacul se înscrie într-o serie de incidente

Potrivit autorităților române, ieri, nava sub pavilion comorian „Khoryv” a transmis un semnal de primejdie după ce a fost lovită de o dronă la aproximativ 13 mile marine de Constanța. În urma atacului, ambarcațiunea a suferit avarii majore și s-a răsturnat. Nouă membri ai echipajului au fost salvați, un marinar și-a pierdut viața, iar alți trei au fost dați dispăruți. Operațiunile de căutare și salvare au fost îngreunate de condițiile meteorologice nefavorabile.

Atacul se înscrie într-o serie de incidente care au vizat transportul comercial din Marea Neagră în ultimele săptămâni. Oficialii europeni acuză Rusia că încearcă să afecteze rutele prin care Ucraina își exportă cerealele și alte produse agricole, după ce porturile ucrainene au fost ținte repetate ale bombardamentelor. Kaja Kallas a avertizat recent că loviturile asupra navelor comerciale și infrastructurii maritime amplifică o „furtună perfectă” pentru piața alimentară globală, deja afectată de fenomene climatice extreme și de alte conflicte regionale.

În acest context, NATO a anunțat suplimentarea capacităților de supraveghere și patrulare în regiunea Mării Negre, pe fondul temerilor că atacurile asupra navigației comerciale riscă să transforme una dintre cele mai importante rute maritime pentru exportul cerealelor ucrainene într-o zonă de risc permanent.