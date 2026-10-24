Fiul lui Tudorel Toader, arestat preventiv în dosarul de viol și agresiuni sexuale

Fiul lui Tudorel Toader, arestat preventiv. Instanța a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, într-un dosar cu acuzații grave de natură sexuală.

Magda Colgiu-David - Senior Editor
Fiul lui Tudorel Toader, arestat preventiv în dosarul de viol și agresiuni sexuale

Fiul lui Tudorel Toader, arestat preventiv. Instanța a admis solicitarea procurorilor și a dispus arestarea preventivă a lui Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, într-un dosar cu acuzații grave de natură sexuală.

 

Judecătorii au admis propunerea formulată de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași și au dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Ionuț Alexandru Toader. Acesta este lector universitar la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și notar public.

Ionuț Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte care, potrivit anchetatorilor, ar fi fost comise în raport cu mai multe studente.

Decizia instanței vine la o zi după ce procurorii au dispus reținerea sa și au cerut plasarea în arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, suspiciunile vizează presupuse fapte săvârșite profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate față de studentele implicate în dosar. Procurorii susțin că măsura arestării preventive este necesară pentru buna desfășurare a anchetei.

Cazul a provocat un val de reacții publice, inclusiv din partea tatălui său, fostul ministru al Justiției Tudorel Toader, care a afirmat anterior că situația reprezintă „un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru”.

Scandalul a izbucnit în urma unor acuzații formulate de foste studente ale Facultății de Drept din Iași, care au susținut că cadrul universitar le-ar fi făcut propuneri cu conotație sexuală în contextul relațiilor academice. În urma apariției informațiilor în spațiul public, polițiștii au deschis cercetări, ulterior dosarul fiind preluat de procurori.

Decizia de arestare preventivă nu echivalează cu o condamnare, iar persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri definitive.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru!

În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui”, a scris fostul ministru al Justiției pe pagina sa de Facebook.

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