Mai multe state europene, inclusiv Germania și Franța, se opun termenului de „membru asociat” UE pentru Canada. Care sunt motivele

Opoziție din partea unor state UE

Diplomații au precizat că obiecțiile vizează formularea de „membru asociat”, nu obiectivul mai larg al unei relații mai strânse, potrivit Politico.

La cinci săptămâni după ce președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus pentru prima dată, în discursul privind starea Uniunii, ca Canada să devină „membră asociată” UE — spre surprinderea atât a Ottawa, cât și a capitalelor europene — și la o săptămână înainte de summit, dezacordurile arată că termenul rămâne un obstacol politic și de comunicare.

„UE este foarte interesată să aibă o cooperare strânsă cu Canada”, a declarat Bernd Lange, președintele Comisiei pentru comerț a Parlamentului European. Dar, a adăugat el, nici el nu ar folosi termenul de „membru asociat”, deoarece lasă prea mult loc de confuzie cu alte forme de parteneriate ale UE, precum acordurile de asociere.

Germania face cele mai mari eforturi pentru eliminarea acestei denumiri din proiectul de declarație, au spus cinci dintre diplomații UE, în timp ce Franța, Italia și Belgia se numără printre statele care au exprimat scepticism față de formulare.

De ce se opun țările UE

Principala îngrijorare a capitalelor care se opun termenului este că UE etichetează relația înainte de a stabili ce anume ar însemna aceasta.

Acestea susțin că denumirea ar fi trebuit definită înainte de începerea negocierilor cu Canada, au declarat patru diplomați, iar alți doi au adăugat că capitalele care se opun sunt deranjate de faptul că von der Leyen a propus eticheta fără a consulta mai întâi guvernele naționale.

„Am pus cu siguranță carul înaintea cailor”, a spus un diplomat. „Anunțăm ceva și abia apoi ne gândim cum să îl concretizăm.”

Un reprezentant al Reprezentanței Permanente a Germaniei pe lângă UE a refuzat să comenteze.

Comisia Europeană va dialoga cu capitalele sceptice și va lucra la o formulare acceptabilă, a declarat un oficial european, adăugând că aceștia consideră că îndoielile țărilor provin din faptul că nu înțeleg încă ce presupune propunerea în termeni concreți.

Nu există dezacord în privința obiectivului de consolidare a unei relații deja strânse, inclusiv în ceea ce privește cooperarea economică și în domeniul apărării, implicarea internațională și legăturile instituționale, a subliniat oficialul. „Ce contează este ce facem, nu cum îl numim.”

Ce înseamnă „membru asociat”

Eticheta are scopul de a descrie relația UE–Canada ca fiind mai strânsă decât parteneriatele Bruxellesului cu alte țări, fără ca Canada să devină membru al blocului, a spus unul dintre diplomați.

Canada nu poate deveni membru formal, întrucât documentele fondatoare ale UE limitează acest statut din punct de vedere geografic la Europa.

Distincția contează, deoarece aranjamentele existente cu vecinii europeni, inclusiv cu Regatul Unit, Elveția și țările din Spațiul Economic European, se concentrează în mare parte pe accesul la piața internă a UE. Canada, aflată pe un alt continent, nu urmărește același model și nici cele patru libertăți de circulație, a spus diplomatul.

Ideea este să se identifice mai întâi domenii practice de cooperare, iar apoi să se decidă dacă sunt necesare noi tratate sau negocieri formale, a declarat același diplomat.

Lucrările privind șase domenii prioritare ar urma să înceapă după summit, progresele urmând a fi analizate după șase luni, iar o evaluare completă urmează să fie făcută un an mai târziu, la următorul summit UE–Canada, care va avea loc în Europa.

Cum va fi evaluată Canada

Evaluarea completă ar analiza dacă Canada s-a apropiat de UE devenind membru cu drepturi depline al programelor Horizon Europe și Erasmus, dacă construiește cabluri submarine și acumulează materii prime critice împreună cu UE, precum și dacă explorează investiții din fonduri de pensii.

Dacă Canada îndeplinește aceste criterii, ar putea deveni primul membru asociat al UE, a spus diplomatul.

Diplomatul a descris ideea ca pe un experiment, adăugând că „Canada ar putea fi singura” care va obține vreodată statutul de membru asociat al UE.

Planul reflectă recalculări politice în ambele părți. Canada a depins mult timp de comerțul cu Statele Unite, însă tarifele și presiunea politică din partea Washingtonului au accentuat îngrijorările legate de această dependență.

Prim-ministrul Mark Carney dorește să diversifice comerțul și să modernizeze infrastructura țării, inclusiv legăturile energetice, care în mare parte funcționează de la nord la sud.

Pentru UE, un parteneriat mai strâns cu Canada face parte dintr-un efort mai amplu de construire a relațiilor, pe măsură ce crește presiunea din partea Statelor Unite, Chinei și Rusiei.

Summitul are menirea de a oferi parteneriatului un cadru politic mai distinct.

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