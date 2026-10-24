Cubanezii, încurajați să colaboreze „discret” cu CIA. Marco Rubio: „Acum este momentul”

„Profitați de această oportunitate pentru a produce schimbarea pe care o doriți printr-un parteneriat discret cu CIA”

Teo Voicu
Cubanezii, încurajați să colaboreze „discret” cu CIA. Marco Rubio: „Acum este momentul”

„Profitați de această oportunitate pentru a produce schimbarea pe care o doriți printr-un parteneriat discret cu CIA”

Marco Rubio i-a îndemnat pe cubanezii care doresc o schimbare politică în țara lor să acționeze, afirmând că „acum este momentul”, la scurt timp după ce Donald Trump declarase, la un miting electoral organizat vineri în sprijinul unor candidați din sudul Floridei, că navele de război americane ar putea interveni în Cuba la întoarcerea din războiul din Iran

Într-o postare pe rețelele sociale, adresată „celor care doresc să producă o schimbare pozitivă”, secretarul de stat american i-a îndemnat pe cubanezi să profite de planurile lui Trump, notează The Guardian.

„Dezamăgirea provocată de promisiunile încălcate, corupție și viața privilegiată de care se bucură doar câțiva; profitați de această oportunitate pentru a produce schimbarea pe care o doriți printr-un parteneriat discret [sic] cu CIA”, a declarat Rubio.

Șeful diplomației americane, ai cărui părinți au plecat din Cuba în Statele Unite înainte de revoluția socialistă, pare să fi folosit din greșeală cuvântul englezesc „discrete”, care înseamnă „separat”, în loc de „discreet”, care înseamnă „discret” sau „secret”.

Amenințările lui Trump

Trump a lansat pentru prima dată această idee la începutul acestui an, dar nu a mai menționat-o în ultimele luni. A readus-o însă în discuție ca răspuns la o întrebare despre statul insular, pusă de cineva din mulțime.

El se afla în campanie cu doar câteva zile înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului, în contextul în care alegătorii și-au exprimat îngrijorarea față de impactul războiului american din Iran asupra prețurilor unor produse, de la benzină la alimente.

„Vom face o mică escală”, a spus Trump. „De fapt, ceea ce vom face în privința Cubei este să ne întoarcem din Iran. Navele acelea frumoase vor trece pe lângă Cuba. Vom opri una dintre ele la aproximativ 45 de metri de coastă. Vor ridica mâinile. Iar apoi îl vom trimite pe Marco Rubio să încheie înțelegerea.”

Răspunsul Havanei

Havana a ironizat vineri „disperarea” Statelor Unite, în urma declarațiilor făcute de Rubio și Trump.

„Acum, Statele Unite recurg la recrutarea publică pentru CIA”, a scris pe X viceministrul cubanez de externe, Carlos Fernández de Cossío.

„Trebuie să existe foarte multă disperare sau o situație jalnică în cadrul agenției, dacă este nevoită să-și vândă serviciile ca pe un tub de pastă de dinți.”

Rubio și Trump au susținut ferm perspectiva unor acțiuni în Cuba, Trump sugerând anterior că țara „ar urma la rând” în privința intervențiilor în străinătate, după încheierea războiului din Iran — o încheiere pe care o anticipează de multă vreme, dar care nu s-a produs încă.

În mai, el și Rubio au evocat posibilitatea unei intervenții militare americane în Cuba, o nouă amenințare care a căpătat mai multă greutate după ce administrația a anunțat punerea sub acuzare a fostului lider al insulei, Raúl Castro.

Trump le-a spus jurnaliștilor, în Biroul Oval, că foștii președinți americani au luat în calcul, timp de decenii, o intervenție în Cuba, dar că „se pare că eu voi fi cel care o va face”.

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